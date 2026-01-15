Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Por la forma en la que fue atacado, la hipótesis más contundente que manejan los investigadores es que el agresor podría haber sido una persona que Sarmiento conocía. Los pesquisas ahondaron en esta línea y ayer realizaron cuatro allanamientos en domicilios del paraje Los Ríos. Tres de los inmuebles requisados fueron de los hermanos de Sarmiento y uno de su hijastro.