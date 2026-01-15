Secciones
Seguridad

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Allanaron cuatro domicilios de familiares de Javier Ariel Sarmiento.

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur
Hace 1 Hs

Efectivos de la Brigada Sur realizaron durante la jornada de ayer cuatro medidas de allanamiento en los domicilios de los hermanos y del hijastro de Javier Ariel Sarmiento, el peón rural de 50 años que fue hallado sin vida en Aguilares.

Su cuerpo fue encontrado el lunes a la noche por dos pescadores en un descampado de Huasa Sur, en el Paraje los Ríos. Los peritos forenses informaron que Sarmiento sufrió dos heridas profundas en la cabeza y el corte de su mano derecha, la cual no estaba junto al cadáver.

El crimen es investigado por la Fiscalía de Homicidios de Feria del Centro Judicial Concepción, al mando de Fabián Assad, con colaboración de la Brigada de Investigaciones Sur, dirigida por Carlos Díaz, y la comisaría de Aguilares, a cargo de Miguel Arias.

Por la forma en la que fue atacado, la hipótesis más contundente que manejan los investigadores es que el agresor podría haber sido una persona que Sarmiento conocía. Los pesquisas ahondaron en esta línea y ayer realizaron cuatro allanamientos en domicilios del paraje Los Ríos. Tres de los inmuebles requisados fueron de los hermanos de Sarmiento y uno de su hijastro.

En todas las viviendas secuestraron elementos de interés para la causa, como un colchón y prendas de vestir con manchas de sangre, ocho machetes, tres machetas y cinco celulares. Fuentes policiales le confirmaron a LA GACETA que todavía no hubo personas aprehendidas, pero que en las próximas horas continuarán realizando medidas investigativas.

Temas AguilaresViolencia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Realizaron allanamientos por el crimen de un peón rural en Aguilares

Realizaron allanamientos por el crimen de un peón rural en Aguilares

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Investigan la muerte de una joven encontrada sin vida en un basural de Manantial Sur

Investigan la muerte de una joven encontrada sin vida en un basural de Manantial Sur

Lo más popular
Lo que queda de la clase media tradicional argentina
1

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán
2

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo
3

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo

Claves de la jornada en la economía argentina
4

Claves de la jornada en la economía argentina

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación
5

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”
6

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Más Noticias
Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Comentarios