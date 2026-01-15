Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Efectivos de la Brigada Sur realizaron durante la jornada de ayer cuatro medidas de allanamiento en los domicilios de los hermanos y del hijastro de Javier Ariel Sarmiento, el peón rural de 50 años que fue hallado sin vida en Aguilares.
Su cuerpo fue encontrado el lunes a la noche por dos pescadores en un descampado de Huasa Sur, en el Paraje los Ríos. Los peritos forenses informaron que Sarmiento sufrió dos heridas profundas en la cabeza y el corte de su mano derecha, la cual no estaba junto al cadáver.
El crimen es investigado por la Fiscalía de Homicidios de Feria del Centro Judicial Concepción, al mando de Fabián Assad, con colaboración de la Brigada de Investigaciones Sur, dirigida por Carlos Díaz, y la comisaría de Aguilares, a cargo de Miguel Arias.
Por la forma en la que fue atacado, la hipótesis más contundente que manejan los investigadores es que el agresor podría haber sido una persona que Sarmiento conocía. Los pesquisas ahondaron en esta línea y ayer realizaron cuatro allanamientos en domicilios del paraje Los Ríos. Tres de los inmuebles requisados fueron de los hermanos de Sarmiento y uno de su hijastro.
En todas las viviendas secuestraron elementos de interés para la causa, como un colchón y prendas de vestir con manchas de sangre, ocho machetes, tres machetas y cinco celulares. Fuentes policiales le confirmaron a LA GACETA que todavía no hubo personas aprehendidas, pero que en las próximas horas continuarán realizando medidas investigativas.