América Latina, ante un futuro de más intervención

En el caso de Cuba el interés sería personal para Rubio, cuyos padres salieron de la isla antes de la Revolución de 1959. “Creo que vale la pena mirar a Cuba en estos momentos. Marco Rubio es secretario de Estado y consejero de seguridad nacional. Toda esta operación (en Venezuela) tiene todas las apariencias de ser suya”, consideró el historiador Niall Ferguson en un reciente debate organizado por el Instituto Hoover.