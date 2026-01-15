Secciones
Política

Para el ciclo lectivo 2026: activan un plan de mantenimiento escolar
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur.
Hace 3 Hs

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, activó un plan de mantenimiento escolar con miras al inicio del ciclo lectivo 2026. El objetivo es intervenir los establecimientos educativos de toda la provincia antes del comienzo de clases.

A través de una mesa de trabajo técnica integrada por funcionarios de distintas reparticiones, se definieron las prioridades de infraestructura y la logística de intervención que se ejecutará durante el receso estival. “El verano es una ventana de oportunidad clave para ingresar a las escuelas y realizar los trabajos más complejos. Estamos coordinando equipos para que la infraestructura educativa esté a la altura de lo que los tucumanos necesitan, enfocándonos en un inicio de clases sin contratiempos”, aseveró el secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia.

Según se explicó desde el Ministerio de Obras Públicas, que conduce Marcelo Nazur, la planificación contempla “un abordaje integral que incluye relevamientos técnicos y la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo”.

Los equipos de la Secretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares trabajarán de manera articulada para optimizar los recursos y cumplir con los plazos previstos.

“Este esquema de trabajo intensivo durante el verano es fundamental para evitar interrupciones en el calendario escolar y responder a las demandas de infraestructura propias de cada zona de la provincia”, indicaron desde esa cartera.

Además de estas actividades, sobre el cierre del ciclo lectivo anterior el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso el envío de $1.000 millones al Ministerio de Educación de la Provincia para tareas de aprestamiento en los establecimientos educativos del ámbito público.

Temas Osvaldo JaldoMarcelo Nazur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Revisión tarifaria de la luz: Jaldo aclaró qué parte del costo depende de la Provincia

Revisión tarifaria de la luz: Jaldo aclaró qué parte del costo depende de la Provincia

Lo más popular
Lo que queda de la clase media tradicional argentina
1

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán
2

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo
3

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo

Claves de la jornada en la economía argentina
4

Claves de la jornada en la economía argentina

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación
5

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”
6

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Más Noticias
Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Comentarios