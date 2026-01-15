Para el ciclo lectivo 2026: activan un plan de mantenimiento escolar

A través de una mesa de trabajo técnica integrada por funcionarios de distintas reparticiones, se definieron las prioridades de infraestructura y la logística de intervención que se ejecutará durante el receso estival. “El verano es una ventana de oportunidad clave para ingresar a las escuelas y realizar los trabajos más complejos. Estamos coordinando equipos para que la infraestructura educativa esté a la altura de lo que los tucumanos necesitan, enfocándonos en un inicio de clases sin contratiempos”, aseveró el secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia.