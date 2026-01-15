Para el ciclo lectivo 2026: activan un plan de mantenimiento escolar

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, activó un plan de mantenimiento escolar con miras al inicio del ciclo lectivo 2026. El objetivo es intervenir los establecimientos educativos de toda la provincia antes del comienzo de clases.
A través de una mesa de trabajo técnica integrada por funcionarios de distintas reparticiones, se definieron las prioridades de infraestructura y la logística de intervención que se ejecutará durante el receso estival. “El verano es una ventana de oportunidad clave para ingresar a las escuelas y realizar los trabajos más complejos. Estamos coordinando equipos para que la infraestructura educativa esté a la altura de lo que los tucumanos necesitan, enfocándonos en un inicio de clases sin contratiempos”, aseveró el secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia.
Según se explicó desde el Ministerio de Obras Públicas, que conduce Marcelo Nazur, la planificación contempla “un abordaje integral que incluye relevamientos técnicos y la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo”.
Los equipos de la Secretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares trabajarán de manera articulada para optimizar los recursos y cumplir con los plazos previstos.
“Este esquema de trabajo intensivo durante el verano es fundamental para evitar interrupciones en el calendario escolar y responder a las demandas de infraestructura propias de cada zona de la provincia”, indicaron desde esa cartera.
Además de estas actividades, sobre el cierre del ciclo lectivo anterior el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso el envío de $1.000 millones al Ministerio de Educación de la Provincia para tareas de aprestamiento en los establecimientos educativos del ámbito público.