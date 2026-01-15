El Banco Central realizó la mayor compra diaria de divisas

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación adjudicó un total de $ 9,37 billones. Esto significa un rollover de 98% sobre los vencimientos del día de la fecha”, se comunicó. El Tesoro buscaba conseguir una renovación significativa de los vencimientos, con el fin de transmitir al mercado la percepción de que existe liquidez y capacidad para seguir financiando al Estado sin presiones adicionales sobre las tasas o el tipo de cambio.