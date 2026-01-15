Secciones
El Banco Central realizó la mayor compra diaria de divisas

Ayer sumó 187 millones de dólares a sus arcas, en línea con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional.

RESERVAS. El Banco Central acumuló U$S 44.717 millones. la gceta / archivo RESERVAS. El Banco Central acumuló U$S 44.717 millones. la gceta / archivo
Hace 3 Hs

El Banco Central hizo ayer una fuerte compra de divisas, por U$S 187 millones. Así, las reservas internacionales brutas llegaron a los U$S 44.717 millones, en el marco de la decisión de empezar a adquirir divisas como venía solicitando el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con apenas U$S 243 millones operados en spot en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y un dólar oficial que retrocedió $ 4 en la jornada, la entidad que preside Santiago Bausili concretó una compra de magnitud, consistente con la hipótesis de adquisiciones en bloque, indica el reporte diario de Portfolio Personal Inversiones (PPI). De este modo, el BCRA acumula en lo que va de enero compras por U$S 515 millones, equivalentes a un promedio diario de U$S 64 millones.

El Central adquirió U$S 110 millones entre este lunes y martes (U$S 55 millones cada día). Para el mercado, es un monto relevante en el marco de los vencimientos de deuda de este año.

En 2025, el Central había comprado apenas U$S 198 millones. La entidad monetaria nacional volvió a mostrarse como comprador neto en el mercado oficial, algo relevante tras varios meses en que la acumulación de reservas fue el punto más débil del programa. Para los expertos, el BCRA logró despejar las tensiones cambiarias de corto plazo y eso favorece la compra de reservas.

En el plano bursátil hubo importantes caídas para acciones y bonos, con un riesgo país, medido por la banca internacional JP Morgan, que se ubicó en los 586 puntos básicos, con el arrastre negativo de la rueda de Wall Street y también por el elevado dato de inflación de diciembre que no estaba descontado en el análisis de los inversores.

La mirada del mercado estaba puesta, además, en la primera licitación de deudas en pesos del año. El gobierno del presidente Javier Milei logró refinanciar el 98% de los vencimientos por más de $ 9,6 billones, aunque a costa de ofrecer mayores rendimientos. Así, no liberó liquidez en un mercado que, en las últimas jornadas, estuvo dominado por la fluctuación de la tasa de interés ante la escasez de pesos.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación adjudicó un total de $ 9,37 billones. Esto significa un rollover de 98% sobre los vencimientos del día de la fecha”, se comunicó. El Tesoro buscaba conseguir una renovación significativa de los vencimientos, con el fin de transmitir al mercado la percepción de que existe liquidez y capacidad para seguir financiando al Estado sin presiones adicionales sobre las tasas o el tipo de cambio.

