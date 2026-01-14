Realizaron allanamientos por el crimen de un peón rural en Aguilares

Avanza la investigación por el crimen de Javier Ariel Sarmiento, un peón rural de 50 años que trabajaba en una finca de limones y fue hallado sin vida en la zona de Guasa Rincón, paraje Los Ríos. Este miércoles, la Policía realizó una serie de allanamientos en el marco de las medidas dispuestas por la Justicia.