Realizaron allanamientos por el crimen de un peón rural en Aguilares

Javier Ariel Sarmiento fue hallado sin vida en un camino de tierra de Los Ríos, con heridas de arma blanca y la amputación de una mano.

Hace 1 Hs

Avanza la investigación por el crimen de Javier Ariel Sarmiento, un peón rural de 50 años que trabajaba en una finca de limones y fue hallado sin vida en la zona de Guasa Rincón, paraje Los Ríos. Este miércoles, la Policía realizó una serie de allanamientos en el marco de las medidas dispuestas por la Justicia.

El hombre fue encontrado con heridas de arma blanca en la zona de la nuca y la amputación de una mano. A partir de ese hecho, un equipo de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur desplegó tareas de campo que permitieron reunir información relevante para el avance de la investigación.

Con los datos obtenidos durante la investigación, se solicitaron medidas judiciales al Ministerio Público Fiscal. Una vez autorizadas, este miércoles se concretaron allanamientos en cuatro viviendas ubicadas en la zona de Los Ríos, sobre la ruta provincial 331 y sectores cercanos. 

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Unidad Especial, con la participación de representantes del MPF y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron numerosas prendas de vestir con manchas parduzcas, teléfonos celulares, parte de un colchón y una importante cantidad de armas blancas, entre ellas machetes y machetas, todos considerados elementos de interés para la causa por homicidio.

En paralelo, y en el marco de otras actuaciones judiciales, también se incautaron varias plantas de marihuana de distintos tamaños en los domicilios allanados. Estas quedaron a disposición de la fiscalía especializada en narcomenudeo, al tratarse de causas independientes.

