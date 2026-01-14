Secciones
DeportesFútbol

El gol de Mastantuono no alcanzó y el Real Madrid quedó fuera de la Copa del Rey

El conjunto blanco quedó eliminado de la Copa del Rey en un partido frenético en el que no fue suficiente con reaccionar sobre el final.

Villar del Fraile y Jefté Betancor por duplicado, los encargados de marcar para el Alba. Gonzalo García marcó el segundo para el conjunto Merengue Villar del Fraile y Jefté Betancor por duplicado, los encargados de marcar para el "Alba". Gonzalo García marcó el segundo para el conjunto "Merengue"
Hace 1 Hs

El Carlos Belmonte fue escenario de una noche histórica. Albacete y Real Madrid jugaron un partido de ritmo cambiante y clima espeso, con niebla incluida. Para el segundo, fue un golpe duro en una semana ya marcada por la salida del DT Xabi Alonso.

El "Merengue" salió con la intención de monopolizar la pelota, pero le costó transformar posesión en peligro real. El equipo local, ordenado y paciente, encontró su premio tras una pelota parada bien ejecutada que rompió el cero y encendió a la tribuna. El golpe obligó al conjunto blanco a adelantar líneas y a exponerse más de la cuenta.

Cuando el descanso parecía llegar con ventaja mínima para el "Alba", apareció Franco Mastantuono. El mediocampista argentino leyó rápido una segunda jugada en el área y, con decisión, empujó el balón para firmar el empate.

En el complemento, el desarrollo se volvió más abierto. El Madrid insistió, aunque sin claridad sostenida, y el Albacete entendió que el partido se jugaba mejor atacando los espacios que defendiendo cerca de su área. En ese intercambio, el local volvió a golpear y dejó al equipo blanco otra vez contra las cuerdas.

El tramo final fue una montaña rusa. Un nuevo empate del Madrid en tiempo añadido parecía forzar el tiempo extra y salvar una noche que ya venía torcida. Sin embargo, en la jugada siguiente, el "Alba" encontró el gol definitivo con una corrida larga y una definición precisa que desató la locura en el estadio y sentenció la eliminación.

Más allá del resultado, la actuación de Mastantuono fue de lo más rescatable del Madrid. No solo por el gol, sino por su participación constante, su valentía para pedir la pelota y su capacidad para aparecer en momentos calientes, incluso cuando el equipo se mostraba espeso y sin respuestas colectivas.

Kylian Mbappé rompió el silencio tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

Kylian Mbappé rompió el silencio tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

El partido también marcó un punto de partida simbólico: fue el primero del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso, con Álvaro Arbeloa debutando en el banco en un contexto incómodo y exigente. El resultado no ayudó y deja abiertas muchas preguntas, tanto futbolísticas como anímicas, de cara a lo que viene.

Temas EspañaReal MadridCopa del ReyXabi AlonsoKylian MbappéFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
2

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
4

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico
5

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
6

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Más Noticias
Escándalo en la AFA: la Justicia empezó a recibir información clave en la causa contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Escándalo en la AFA: la Justicia empezó a recibir información clave en la causa contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

San Martín sumó una nueva alternativa bajos los tres palos: ¿quién es el arquero que llegó a Tucumán?

San Martín sumó una nueva alternativa bajos los tres palos: ¿quién es el arquero que llegó a Tucumán?

Las pistolas eran de juguete”: un arquero de Tucumán Central habló sobre la polémica foto viral

"Las pistolas eran de juguete”: un arquero de Tucumán Central habló sobre la polémica foto viral

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

San Martín se mueve fuerte y apunta a jerarquía: ¿quién es el refuerzo que se suma al medio campo?

San Martín se mueve fuerte y apunta a jerarquía: ¿quién es el refuerzo que se suma al medio campo?

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Comentarios