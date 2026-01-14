Secciones
En Esquel: el video de un lector muestra el daño de los incendios en la Patagonia

El fuego continúa activo en distintos puntos, con miles de hectáreas dañadas y brigadistas trabajando para contener los focos.

Zona de Esquel. Zona de Esquel.
Hace 1 Hs

Los incendios forestales continúan activos en distintos puntos de la Patagonia y mantienen en alerta a las comunidades cercanas. En la zona de Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces, el fuego sigue avanzando sobre amplias superficies, favorecido por condiciones climáticas adversas que durante la jornada reactivaron focos ígneos, también en el área de Epuyén. Al cierre del martes, la situación seguía siendo compleja y con múltiples frentes de combate en simultáneo.

Según la información técnica, más de 14.000 hectáreas ya fueron afectadas por el incendio iniciado en Puerto Patriada. Las tareas se concentraron en los sectores con mayor actividad del fuego, especialmente en áreas próximas a viviendas e infraestructura, con el objetivo de evitar mayores daños y garantizar la seguridad de los pobladores. Los brigadistas trabajaron en la apertura de líneas cortafuego y en el uso de agua, avanzando desde distintos flancos para intentar contener el avance de las llamas, consignó el sitio Eqsnotas.com.

En el operativo participan alrededor de 660 personas entre combatientes y equipos de apoyo, pertenecientes a distintos organismos. El despliegue incluye recursos aéreos: un avión Boeing 737 realizó varias descargas sobre los focos más activos, mientras que un helicóptero con helibalde reforzó las tareas de enfriamiento en zonas de difícil acceso. Durante la tarde del martes se registró una reactivación significativa del fuego, que superó una de las líneas de contención en el flanco izquierdo.

El impacto del incendio también se refleja en el paisaje de la región. Un lector de LA GACETA envió un video grabado ayer martes en la zona de Esquel, donde se observan extensas áreas quemadas, vegetación arrasada y columnas de humo aún presentes, como muestra del daño ambiental que dejó el avance del fuego en cercanías de la ciudad.

Esquel. Esquel.

 Mientras continúan las tareas para controlar los incendios, la situación en la cordillera patagónica sigue siendo crítica, con focos activos y un escenario condicionado por el clima, que dificulta los esfuerzos para lograr una contención definitiva.

