En Esquel: el video de un lector muestra el daño de los incendios en la Patagonia

Según la información técnica, más de 14.000 hectáreas ya fueron afectadas por el incendio iniciado en Puerto Patriada. Las tareas se concentraron en los sectores con mayor actividad del fuego, especialmente en áreas próximas a viviendas e infraestructura, con el objetivo de evitar mayores daños y garantizar la seguridad de los pobladores. Los brigadistas trabajaron en la apertura de líneas cortafuego y en el uso de agua, avanzando desde distintos flancos para intentar contener el avance de las llamas, consignó el sitio Eqsnotas.com.