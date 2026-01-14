Orgullo tucumano: Melany González brilló en Colombia y fue princesa del Reinado Internacional del Café 2026

A su regreso al país, Melany fue recibida por el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo. Durante el encuentro, el jefe municipal expresó su profundo orgullo por el logro de la joven. “Desde nuestra ciudad sentimos un profundo orgullo de que una concepcionense nos represente con tanto compromiso, talento y dedicación a nivel internacional. Felicitaciones, Melany, por dejar bien alto el nombre de Concepción y de nuestro país”.