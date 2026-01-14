Secciones
SociedadActualidad

Orgullo tucumano: Melany González brilló en Colombia y fue princesa del Reinado Internacional del Café 2026

La joven de Concepción obtuvo el tercer lugar en la 54ª edición del certamen. Fue recibida por Alejandro Molinuevo.

Melany González / INSTAGRAM Melany González / INSTAGRAM
Hace 2 Hs

Melany González, oriunda de Concepción, fue elegida tercera princesa en la 54ª edición del Reinado Internacional del Café 2026, un prestigioso certamen internacional celebrado el 10 de enero pasado en Manizales, Colombia, en el marco de la tradicional Feria de Manizales. 

Este certamen reúne cada año a representantes de países productores y exportadores de café de todo el mundo, quienes compiten por la corona y por el honor de ser embajadoras de la cultura cafetera global. 

Melany González / INSTAGRAM Melany González / INSTAGRAM

En esta edición, la corona de Reina Internacional del Café 2026 fue para Lady Di María Mosquera Hernández, de Venezuela. El segundo lugar fue para Lorena Ohana, de Brasil, elegida virreina; y el podio lo completaron Valeria Maya, de El Salvador, como primera princesa; Ruslana Zicaru, de México, como segunda princesa; y Melany González, de Argentina, como tercera princesa. 

La elección final fue el resultado de una evaluación integral del jurado, que consideró aspectos tales como desempeño escénico, conocimiento cultural y participación en las distintas actividades oficiales del reinado, destacando no solo la belleza física sino también la preparación, el carisma y la proyección internacional de las candidatas. 

A su regreso al país, Melany fue recibida por el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo. Durante el encuentro, el jefe municipal expresó su profundo orgullo por el logro de la joven. “Desde nuestra ciudad sentimos un profundo orgullo de que una concepcionense nos represente con tanto compromiso, talento y dedicación a nivel internacional. Felicitaciones, Melany, por dejar bien alto el nombre de Concepción y de nuestro país”.

Temas Concepción
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
2

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
4

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
5

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador
6

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Más Noticias
El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla para los tucumanos que viajan a Brasil

Refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla para los tucumanos que viajan a Brasil

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Más proteínas y menos harinas, la clave de la “nueva nutrición”

Más proteínas y menos harinas, la clave de la “nueva nutrición”

Comentarios