Orgullo tucumano: Melany González brilló en Colombia y fue princesa del Reinado Internacional del Café 2026

Melany González, oriunda de Concepción, fue elegida tercera princesa en la 54ª edición del Reinado Internacional del Café 2026, un prestigioso certamen internacional celebrado el 10 de enero pasado en Manizales, Colombia, en el marco de la tradicional Feria de Manizales.
Este certamen reúne cada año a representantes de países productores y exportadores de café de todo el mundo, quienes compiten por la corona y por el honor de ser embajadoras de la cultura cafetera global.
En esta edición, la corona de Reina Internacional del Café 2026 fue para Lady Di María Mosquera Hernández, de Venezuela. El segundo lugar fue para Lorena Ohana, de Brasil, elegida virreina; y el podio lo completaron Valeria Maya, de El Salvador, como primera princesa; Ruslana Zicaru, de México, como segunda princesa; y Melany González, de Argentina, como tercera princesa.
La elección final fue el resultado de una evaluación integral del jurado, que consideró aspectos tales como desempeño escénico, conocimiento cultural y participación en las distintas actividades oficiales del reinado, destacando no solo la belleza física sino también la preparación, el carisma y la proyección internacional de las candidatas.
A su regreso al país, Melany fue recibida por el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo. Durante el encuentro, el jefe municipal expresó su profundo orgullo por el logro de la joven. “Desde nuestra ciudad sentimos un profundo orgullo de que una concepcionense nos represente con tanto compromiso, talento y dedicación a nivel internacional. Felicitaciones, Melany, por dejar bien alto el nombre de Concepción y de nuestro país”.