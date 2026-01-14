Peligro en las redes: ¿cuál es el reto viral que puso en riesgo la vida de un joven?

Según una nota publicada por el diario La Nación, tres días más tarde el joven es privado de su libertad por difundir una práctica que pone en riesgo su vida y la de otras personas. “Tuvimos conocimiento del hecho a través de las redes sociales y, realmente, es penoso el actuar de este joven, porque es muy riesgoso para él, para los conductores y para terceras personas”, explicó Elvio Almada, jefe de la comisaría 8°, al programa radial Así son las cosas de la radio.