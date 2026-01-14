Peligro en las redes: ¿cuál es el reto viral que puso en riesgo la vida de un joven?

Un nuevo reto llegó a las redes sociales y se hizo viral en cuestión de segundos. Se trata de una maniobra que expone la vida de adolescentes y jóvenes, quienes por obtener un "like” se filman en la ruta poniéndose delante de un camión mientras éste avanza El reto es quedarse allí y lograr que el conductor del camión esquive a la persona para evitar el choque.
El video tiene como protagonista a un joven paraguayo cuyo nombre es Ricardo David Irala Coronel de 19 años, quien fue detenido horas después de la viralización.
La filmación se llevó a cabo en el kilómetro 20 de la Ruta PY02, ubicado en la ciudad de Minga Guazú, Paraguay. Se trata de una zona de intenso tráfico vehicular, predominantemente de vehículos de gran porte, como camiones de carga, lo que representó un riesgo para el joven.
Según una nota publicada por el diario La Nación, tres días más tarde el joven es privado de su libertad por difundir una práctica que pone en riesgo su vida y la de otras personas. “Tuvimos conocimiento del hecho a través de las redes sociales y, realmente, es penoso el actuar de este joven, porque es muy riesgoso para él, para los conductores y para terceras personas”, explicó Elvio Almada, jefe de la comisaría 8°, al programa radial Así son las cosas de la radio.
¿Qué dijo el joven que hizo el reto?
En una nota publicada por el portal de La Nación de Paraguay, Ricardo sostiene que cobra entre 5 mil a 30 mil guaraníes (de 2 a 4 dólares) por hacer estos retos virales. Incluso contó que estaba juntando dinero para hacer un viaje.
Finalmente, reconoció que es una práctica de mucho riesgo y pidió a quienes ven estos videos que no hagan estas cosas.