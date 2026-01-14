San Martín se mueve fuerte y apunta a jerarquía: ¿quién es el refuerzo que se suma al medio campo?

El mercado de pases en San Martín atraviesa horas intensas. Con la pretemporada en marcha y la necesidad de terminar de cerrar puestos clave para el nuevo ciclo, los teléfonos no paran de sonar en Bolívar y Pellegrini. En ese escenario, una de las negociaciones que más avanzó en las últimas horas es la de Cristian “Kily” Vega, volante central de 32 años que viene de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero y que llegaría a la provincia en las próximas horas para transformarse en refuerzo.
Vega es un mediocampista con experiencia reciente en la Liga Profesional, ganador de la Copa Argentina 2024 y protagonista del ascenso del “Ferroviario” en 2019. Además, durante su paso por Colón en la Primera Nacional disputó 29 partidos y convirtió un gol, un registro que refuerza su perfil de jugador de recorrido, con presencia y capacidad para sostener torneos largos. En el club entienden que encaja en la idea de Andrés Yllana, que busca equilibrio, lectura de juego y personalidad en la zona media.
Su llegada también se explica dentro de la reconfiguración del plantel. En los últimos días, San Martín confirmó las salidas de Gustavo Abregú (ya presentado oficialmente en Instituto) y de Matías García, dos futbolistas que podían desempeñarse como interiores. Con ese espacio liberado, la dirigencia aceleró para asegurar un mediocampista con experiencia y oficio, capaz de darle consistencia a la mitad de la cancha y acompañar el armado del equipo.
En Central Córdoba, Vega fue perdiendo protagonismo primero con Omar De Felippe y luego con Lucas Pusineri, por lo que decidió cerrar su etapa en el club. Hace cuatro días lo hizo público a través de redes sociales, con un mensaje de despedida que marcó el final de un ciclo y dejó abierta la puerta a un nuevo desafío deportivo. En ese contexto, San Martín aparece hoy como el destino más firme y la operación quedó a un paso de resolverse.
Los refuerzos de San Martín
Con la posible llegada del “Kily”, el “Santo” seguiría sumando piezas a un mercado que ya acumuló varias confirmaciones. Su arribo se sumaría a los refuerzos de Víctor Salazar, Lucas Diarte, Jorge Juárez, Elías López, Laureano Rodríguez, Santiago Briñone, Ezequiel Parnisari, Luciano “Pupi” Ferreyra, Nicolás “Fosa” Ferreyra y a los desembarcos de Facundo Pons, Nahuel Gallardo y Lautaro Ovando, en una lista que marca el ritmo con el que San Martín busca llegar armado a la temporada.