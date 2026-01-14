Tailandia: una grúa se desplomó sobre un tren y dejó al menos 29 muertos y 64 heridos

El tramo elevado afectado por el colapso de la grúa forma parte de un proyecto ferroviario de alta velocidad desarrollado en conjunto por Tailandia y China. La obra busca conectar la capital, Bangkok, con la provincia nororiental de Nong Khai, en la frontera con Laos. El proyecto, dividido en dos etapas, demanda una inversión superior a los 16.800 millones de dólares y está vinculado al plan estratégico de China para conectar el sudeste asiático bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por Beijing.