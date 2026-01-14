Tailandia: una grúa se desplomó sobre un tren y dejó al menos 29 muertos y 64 heridos

Al menos 29 personas murieron y otras 64 resultaron heridas en Tailandia luego de que una grúa de construcción se derrumbara sobre un tren de pasajeros que circulaba por el noreste del país asiático. Tras el siniestro, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y la red ferroviaria quedó completamente paralizada.
El accidente ocurrió este miércoles alrededor de las 9 de la mañana, hora local, en la localidad de Ban Thanon Khot, subdistrito de Si Khiew. En ese momento, una grúa cedió y cayó sobre una formación que viajaba desde Bangkok hacia la provincia de Ubon Ratchathani, con un total de 195 pasajeros a bordo.
La estructura metálica impactó de lleno sobre el tren, detuvo su marcha y provocó el descarrilamiento de varios vagones. Instantes después, se inició un incendio mientras los pasajeros aún se encontraban en el interior de la formación.
Ante la magnitud del hecho, se desplegó un amplio operativo de rescate con la participación de efectivos de la policía local, paramédicos y bomberos, que trabajaron para contener las llamas. Además, un cuerpo especializado de rescatistas se introdujo entre los escombros utilizando cortadoras hidráulicas para poder liberar y asistir a los heridos.
Imágenes difundidas por medios tailandeses mostraron densas columnas de humo blanco y luego oscuro elevándose sobre la escena, así como parte del equipo de construcción colgando entre dos pilares de soporte de concreto. Las transmisiones en vivo por televisión reflejaron la severidad del desastre, que hasta el momento dejó 29 víctimas fatales entre los 195 pasajeros que viajaban en el tren.
Las autoridades continúan con las tareas para identificar a las personas fallecidas mientras avanzan en el acceso al interior de los vagones. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Si Khiew, Sung Noen y Maharaj Nakhon Ratchasima, según informó el medio local ThaiPBS.
Horas después del accidente, el Departamento de Relaciones Públicas indicó en una publicación en Facebook que el incendio se encontraba bajo control y que los equipos de rescate seguían buscando posibles personas atrapadas dentro del tren.
El tramo elevado afectado por el colapso de la grúa forma parte de un proyecto ferroviario de alta velocidad desarrollado en conjunto por Tailandia y China. La obra busca conectar la capital, Bangkok, con la provincia nororiental de Nong Khai, en la frontera con Laos. El proyecto, dividido en dos etapas, demanda una inversión superior a los 16.800 millones de dólares y está vinculado al plan estratégico de China para conectar el sudeste asiático bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por Beijing.