Secciones
Mundo

Feroces combates entre Tailandia y Camboya ponen en vilo al sudeste asiático

Tailandia y Camboya reviven viejas disputas fronterizas. Hay muertos, heridos, evacuados y llamados a la “moderación”.

CONVOY. Soldados camboyanos se alinean junto a lanzacohetes en la provincia de Preah Vihear. CONVOY. Soldados camboyanos se alinean junto a lanzacohetes en la provincia de Preah Vihear.
Hace 3 Hs

BANGKOK, Tailandia.- Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya volvieron a escalar después de meses de tensiones latentes, dejando al menos cinco muertos y miles de desplazados. Tailandia lanzó ataques aéreos en la frontera con Camboya, que dejaron un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos muertos.

Los dos países del sureste asiático, con disputas fronterizas desde hace décadas, mantuvieron cinco días de combates armados en julio, en los que murieron 43 personas y unas 300.000 fueron desplazadas antes de la entrada en vigor de una tregua.

Este alto al fuego se ratificó en un acuerdo a finales de octubre impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendido por Tailandia semanas después por el estallido de una mina que hirió a varios soldados. Desde entonces, las partes han reportado escaramuzas en la frontera, que volvieron a estallar el domingo y ayer.

El ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, reportó cuatro civiles muertos y diez heridos por ataques tailandeses en las provincias de Oddar Meanchey y Preah Vihear.

Las nuevas hostilidades provocaron la huida de miles de civiles en ambos lados de la frontera. “La aldea nos pidió evacuar y, dado lo que ocurrió en julio, acaté inmediatamente”, declaró la tailandesa Tannarat Woratham, de 59 años, que abandonó el domingo su casa a pocos kilómetros de la frontera con Camboya. “Muchos pensábamos que el conflicto se había terminado. No debería haber ocurrido de nuevo”, lamentó.

“Ciclos de confrontación”

La disputa se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Ambos países reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe.

Después de pequeños enfrentamientos en la frontera el domingo, el portavoz del ejército tailandés anunció ayer el lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares del país vecino.

“Los ataques son de gran precisión y apuntan únicamente a objetivos militares a lo largo de la línea fronteriza, sin impactar a civiles”, aseguró en un comunicado Winthai Suvaree.

Según él, este despliegue respondió a ataques con armas de fuego de las fuerzas camboyanas que dejaron “un soldado muerto y cuatro heridos”.

La portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, denunció ataques de Bangkok ayer por la mañana en Preah Vihear y Oddar Meanchey y aseguró que las fuerzas de Phnom Penh no respondieron.

Tragedia en el Sudeste Asiático: casi 800 muertos por inundaciones y deslizamientos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka

Tragedia en el Sudeste Asiático: casi 800 muertos por inundaciones y deslizamientos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka

En una comparecencia posterior ante la prensa, la portavoz denunció que un avión de combate F-16 del ejército tailandés atacó a las unidades camboyanas en Preah Vihear.

De su lado, el ejército tailandés acusó a las tropas vecinas de disparar cohetes BM-21 contra áreas civiles en la provincia de Buri Ram, aunque no se reportaron víctimas.

En julio, el cese de las hostilidades se alcanzó con la mediación de Estados Unidos, China y Malasia, este último país en calidad de presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, urgió a ambas partes este lunes a frenar los combates y recurrir a la diplomacia.

“Nuestra región no puede permitirse que las disputas de larga data se conviertan en ciclos de confrontación”, afirmó Anwar en un comunicado.

Pero al ser preguntado por una posible intervención de Trump y por este llamamiento de Anwar, el dirigente tailandés Anutin Charnvirakul replicó que nadie debe decirle a su país que “actúe con moderación o que se detenga”. “Ya hemos superado ese punto hace mucho tiempo”, insistió el primer ministro. “Si quieren que las cosas se detengan, díganle al agresor que se detenga”, añadió.

Ayer, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a ambas partes “a ejercer la moderación y evitar una mayor escalada”, dijo el portavoz Stephane Dujarric en un comunicado, donde hizo un llamado a “reafirmar el compromiso con el alto el fuego” negociado a principios de este año.

Temas Organización de las Naciones UnidasMalasiaTailandiaAntónio Guterres
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica
1

Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
2

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas
3

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?
4

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?

¿Y si los artistas de Spotify en realidad no tienen edad?
5

¿Y si los artistas de Spotify en realidad no tienen edad?

6

La crisis de un transporte público fragmentado

Más Noticias
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

“París era una fiesta”, hace 77 años

“París era una fiesta”, hace 77 años

Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios