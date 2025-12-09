Feroces combates entre Tailandia y Camboya ponen en vilo al sudeste asiático

Las nuevas hostilidades provocaron la huida de miles de civiles en ambos lados de la frontera. “La aldea nos pidió evacuar y, dado lo que ocurrió en julio, acaté inmediatamente”, declaró la tailandesa Tannarat Woratham, de 59 años, que abandonó el domingo su casa a pocos kilómetros de la frontera con Camboya. “Muchos pensábamos que el conflicto se había terminado. No debería haber ocurrido de nuevo”, lamentó.