Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuidado con ARCA: por qué nunca deberías dividir tus transferencias grandes en varias chicas

La transparencia es la mejor herramienta para evitar bloqueos. Antes de realizar un movimiento inusual, asegurate de tener el respaldo documental listo para presentar.

Alerta ARCA: el error fatal que bloquea tus transferencias y los nuevos límites de 2026 Alerta ARCA: el error fatal que "bloquea" tus transferencias y los nuevos límites de 2026
Hace 2 Hs

Realizar una transferencia bancaria o enviar dinero por billetera virtual se volvió un acto reflejo. Sin embargo, lo que parece un movimiento de rutina puede convertirse en una pesadilla fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extremó la vigilancia sobre la coherencia entre lo que declarás y lo que movés en tus cuentas.

Cometer una equivocación por desconocimiento no solo puede derivar en el bloqueo preventivo de tu cuenta, sino también en un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

El "pitufeo": el error que todos cometen y nadie debería repetir

Muchos usuarios creen que son "astutos" al dividir un monto elevado en varias operaciones pequeñas para intentar no superar los límites informables. En el sistema financiero, esta maniobra se denomina "pitufeo".

Los algoritmos de inteligencia artificial que utiliza ARCA detectan este patrón de inmediato. Lejos de pasar inadvertido, el sistema lo interpreta como un intento deliberado de evadir el control, disparando una solicitud inmediata de justificación de fondos.

Otros fallos críticos que activan el radar:

Conceptos mal utilizados: usar leyendas genéricas en pagos que deberían ser facturados puede generar retenciones automáticas de Ingresos Brutos.

Falta de facturación: si recibís una suma alta sin una factura que la respalde, quedás expuesto a sanciones por actividad comercial no declarada.

Ignorar las notificaciones: si el banco te pide documentación por un movimiento "atípico" y no respondés, se procederá a la suspensión total de tu CBU o CVU.

Límites 2026: ¿Cuándo se dispara el reporte automático?

Para este año, el Gobierno actualizó los umbrales a partir de los cuales los bancos y billeteras digitales están obligados a informar tus movimientos:

Movimientos mensuales y saldos: el tope se fijó en $50.000.000 antes de que se dispare el reporte automático de información a ARCA.

Extracciones de efectivo: para retiros por cajero o ventanilla, el límite de control es de $10.000.000.

Nota clave: esto no significa que montos menores sean invisibles. Si tu perfil fiscal (lo que declarás ganar) no coincide con tus gastos, ARCA puede iniciar una investigación incluso por cifras más bajas.

¿Qué documentos necesitás para proteger tus fondos?

Si el organismo detecta una irregularidad, te solicitará documentación que respalde el origen lícito del dinero. Los papeles más comunes son:

Facturación de los últimos meses (Monotributo o Responsable Inscripto).

Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.

Certificación de fondos emitida por un contador público.

Boletos de compraventa o escrituras si el dinero proviene de una venta de activos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
2

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
4

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador
5

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza
6

Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza

Más Noticias
Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Comentarios