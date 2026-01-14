Cuidado con ARCA: por qué nunca deberías dividir tus transferencias grandes en varias chicas

Realizar una transferencia bancaria o enviar dinero por billetera virtual se volvió un acto reflejo. Sin embargo, lo que parece un movimiento de rutina puede convertirse en una pesadilla fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extremó la vigilancia sobre la coherencia entre lo que declarás y lo que movés en tus cuentas.
Cometer una equivocación por desconocimiento no solo puede derivar en el bloqueo preventivo de tu cuenta, sino también en un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
El "pitufeo": el error que todos cometen y nadie debería repetir
Muchos usuarios creen que son "astutos" al dividir un monto elevado en varias operaciones pequeñas para intentar no superar los límites informables. En el sistema financiero, esta maniobra se denomina "pitufeo".
Los algoritmos de inteligencia artificial que utiliza ARCA detectan este patrón de inmediato. Lejos de pasar inadvertido, el sistema lo interpreta como un intento deliberado de evadir el control, disparando una solicitud inmediata de justificación de fondos.
Otros fallos críticos que activan el radar:
Conceptos mal utilizados: usar leyendas genéricas en pagos que deberían ser facturados puede generar retenciones automáticas de Ingresos Brutos.
Falta de facturación: si recibís una suma alta sin una factura que la respalde, quedás expuesto a sanciones por actividad comercial no declarada.
Ignorar las notificaciones: si el banco te pide documentación por un movimiento "atípico" y no respondés, se procederá a la suspensión total de tu CBU o CVU.
Límites 2026: ¿Cuándo se dispara el reporte automático?
Para este año, el Gobierno actualizó los umbrales a partir de los cuales los bancos y billeteras digitales están obligados a informar tus movimientos:
Movimientos mensuales y saldos: el tope se fijó en $50.000.000 antes de que se dispare el reporte automático de información a ARCA.
Extracciones de efectivo: para retiros por cajero o ventanilla, el límite de control es de $10.000.000.
Nota clave: esto no significa que montos menores sean invisibles. Si tu perfil fiscal (lo que declarás ganar) no coincide con tus gastos, ARCA puede iniciar una investigación incluso por cifras más bajas.
¿Qué documentos necesitás para proteger tus fondos?
Si el organismo detecta una irregularidad, te solicitará documentación que respalde el origen lícito del dinero. Los papeles más comunes son:
Facturación de los últimos meses (Monotributo o Responsable Inscripto).
Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
Certificación de fondos emitida por un contador público.
Boletos de compraventa o escrituras si el dinero proviene de una venta de activos.