Patricio García: “Mi idea es trabajar en términos compositivos hasta el minimalismo total”

- El saxo, tocado por Nahuel Ojeda, representa los bocinazos del centro. Siempre quise tener ese instrumento en una canción porque nunca antes había usado uno y pensé que le vendría bien a “Para el centro” . Creo que representa al ruido del centro mucho mejor que un solo de guitarra. Hay otro elemento muy de música “negra” que son los coros, porque parecen preguntas y respuestas, que es una influencia africana. La canción es un retrato de la “ciudad-quilombo”, del tráfico y el estrés. Este es un concepto que me interesa mucho porque es muy expresivo, pero “pintar la aldea” es muy complicado porque la música es muy acotada en el uso de palabras. Admiro a Scott Walker porque escribe letras bellísimas con temas oscuros y terribles; crea escenarios como un avión que se cae o un torturador y un prisionero. Me gustaría mucho contar en las letras cosas que no se han contado antes, pero no me interesa tanto narrar, más bien generar sentido del tema a través de las palabras. A veces la musicalidad y la fonética de la palabra son más importantes que su sentido lineal porque las palabras también tienen ritmo.