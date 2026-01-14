Quiénes son los argentinos que aún están presos en Venezuela

Además de Gallo, está detenido Germán Giuliani. El abogado viajó el 5 de abril de 2025 a Venezuela por trabajo y fue detenido en mayo de ese mismo año, acusado de narcotráfico y terrorismo. Según su esposa, Virginia Rivero, “le preguntaron el nombre y lo secuestraron al escuchar su acento”. A 15 días de su detención, se puso en contacto con su familia por primera vez. “Me contó dónde estaba, en un comando chiquito en Caracas que tiene tres celdas, con otros presos políticos”, dijo Rivero.