Quiénes son los argentinos que aún están presos en Venezuela

GUATIRE, Venezuela.- Yaakov Eliahu Harary, de origen argentino-israelí, estuvo preso en Rodeo I desde octubre de 2024. Ayer fue incorporadon la lista de liberados que fue difundida por el Foro Penal.
El hombre de 72 años había sido detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas cuando intentó cruzar el Puente Internacional José Antonio Páez hacia Colombia, conocido popularmente como “puente de lata”. Su empleado Douglas Javier Ochoa Rodríguez, de 44 años, iba con él y también fue detenido.
“Su conexión laboral comenzó en Colombia, donde ambos habían trabajado juntos, pero las circunstancias los había obligado a regresar a sus respectivos hogares”, informó el activista venezolano Jonatan Palacios. Ambos se reencontraron luego de que Harary comprara una parcela de tierra en Colombia y contratara a Ochoa Rodríguez para trabajar nuevamente con él.
Según reconstruyó la Justicia, ambos cruzaron a la ciudad de Aruca para comprar insumos agrícolas para trabajar la nueva tierra. Pero, cuando quisieron cruzar nuevamente a Colombia, fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar del gobierno de Nicolás Maduro por ejercer “actividades desestabilizadoras” y fueron trasladados a Caracas, momento en el que cortaron todo tipo de comunicación con sus respectivas familias.
Según informó su yerno en la red social X, Harary atravesó una dura enfermedad durante su encierro, aunque no precisó cuál. En el caso de Rodríguez Ochoa, la situación fue distinta. Distintas organizaciones de derechos humanos confirmaron que el hombre oriundo de la ciudad venezolana de Quíbor, padece “problemas de colon, de la columna, y su salud mental se ha deteriorado gravemente durante la reclusión”. A pesar de que “actualmente se encuentra bajo tratamiento y medicación psiquiátrica”, permanece “en condición de extrema vulnerabilidad”.
También se sabe que está detenido el argentino Nahuel Agustín Gallo, desde diciembre de 2024. El gendarme había entrado a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja, que viajó por negocios. Fue detenido por la Policía local, acusado de “cumplir una misión” en el país.
“¿Qué venía a hacer a Venezuela?”, se preguntó el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, en aquel momento.
El gobierno bolivariano lo acusó de integrar un grupo que planeaba cometer “actos desestabilizadores y terroristas” en el país, con apoyo de grupos extranjeros. Desde la detención, nadie supo nada de él y el Gobierno argentino reclama su liberación.
Además de Gallo, está detenido Germán Giuliani. El abogado viajó el 5 de abril de 2025 a Venezuela por trabajo y fue detenido en mayo de ese mismo año, acusado de narcotráfico y terrorismo. Según su esposa, Virginia Rivero, “le preguntaron el nombre y lo secuestraron al escuchar su acento”. A 15 días de su detención, se puso en contacto con su familia por primera vez. “Me contó dónde estaba, en un comando chiquito en Caracas que tiene tres celdas, con otros presos políticos”, dijo Rivero.
Campamento
Desde la caída de Maduro, los familiares de los presos se han organizado para reclamar excarcelaciones inmediatas. El lunes, un grupo de familiares de presos políticos instaló un campamento a las afueras de una cárcel para aliviar la espera.
Decenas de familias se trasladaron hasta la cárcel del Rodeo I, luego de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara el jueves pasado la liberación de un “número importante” de detenidos.
Desde entonces, muchos familiares pasan noches en vela o durmiendo en autos, con frío y sin protección policial en una zona considerada peligrosa.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que van 116 excarcelados, aunque ONG y partidos de oposición confirmaron 54 hasta ahora. Organizaciones de defensa estiman que son entre 800 y 1.200 los detenidos por razones políticas.