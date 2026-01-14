Kicillof criticó las políticas de LLA: “Milei es ‘todo por un dólar’”, afirmó

El gobernador bonaerense también se refirió al récord de turismo de argentinos en Brasil y Punta del Este (Uruguay), y culpó al Presidente por este fenómeno. En ese sentido, aseguró que Milei es el máximo responsable y lo calificó como un “obstáculo” para el fomento y el crecimiento del turismo nacional durante las vacaciones de verano. “Es una vergüenza que Milei trabaje solo con los que les caen bien, porque no quiere oír criticas ni escuchar lo que realmente pasa”, cerró Kicillof.