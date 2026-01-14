Kicillof criticó las políticas de LLA: “Milei es ‘todo por un dólar’”, afirmó

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reanudó su agenda de actividades en la ciudad costera de Miramar. Ante la prensa, el mandatario peronista cuestionó las políticas económicas del presidente Javier Milei y cargó contra el líder libertario por su alineamiento con los Estados Unidos.
“Fue un fin de año complicado. El abandono se nota en rutas, en seguridad, ahora en el fuego… Porque bajaron un setenta y pico por ciento la inversión en el combate del fuego y eso termina con fuego. Nosotros estamos invirtiendo más (en su administración), con presencia del Estado”, afirmó.
Kicillof destacó que su gestión gastó “500 millones de dólares en rutas” y, como contrapartida, cargó contra Milei porque está “festejando invasiones, tomando deuda y sometiéndose a los dictados del gobierno de (Donald) Trump”.
“Todo el manejo financiero del Gobierno nacional es para conseguir esos fondos sometiéndose y humillándose ante potencias extranjeras; lo de Milei sería ‘todo por un dólar’ para sostener un proceso de extranjerización que cada vez es más fuerte”, afirmó.
Kicillof, que es economista, sostuvo que el problema económico de la Argentina se ve reflejado en los números. Ya que mientras “caen” el sector industrial y el comercio, “crece la intermediación financiera”.
El gobernador bonaerense también se refirió al récord de turismo de argentinos en Brasil y Punta del Este (Uruguay), y culpó al Presidente por este fenómeno. En ese sentido, aseguró que Milei es el máximo responsable y lo calificó como un “obstáculo” para el fomento y el crecimiento del turismo nacional durante las vacaciones de verano. “Es una vergüenza que Milei trabaje solo con los que les caen bien, porque no quiere oír criticas ni escuchar lo que realmente pasa”, cerró Kicillof.