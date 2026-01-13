Independiente venció a Peñarol en un amistoso y Malcorra festejó su primer gol

Los goles del conjunto de Avellaneda fueron convertidos por Juan Fedorco e Ignacio Malcorra, quien gritó por primera vez con la camiseta del "Rojo" tras su reciente llegada como refuerzo. Por el lado del "Carbonero", Leonardo Fernández descontó con un preciso tiro libre que contó con una respuesta débil del arquero Joaquín Blázquez.