Independiente venció a Peñarol en un amistoso y Malcorra festejó su primer gol

El "Rojo" se impuso por 2-1 ante el conjunto uruguayo en un encuentro de entrenamiento disputado en Montevideo. Juan Fedorco y el el Rosario Central anotaron para los de Avellaneda.

Independiente continúa con su puesta a punto en Uruguay y esta mañana sumó una victoria ante Peñarol. En un partido disputado a puertas cerradas en el estadio Campeón del Siglo, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros ganó 2-1 en el primero de los dos ensayos programados para la jornada.

Los goles del conjunto de Avellaneda fueron convertidos por Juan Fedorco e Ignacio Malcorra, quien gritó por primera vez con la camiseta del "Rojo" tras su reciente llegada como refuerzo. Por el lado del "Carbonero", Leonardo Fernández descontó con un preciso tiro libre que contó con una respuesta débil del arquero Joaquín Blázquez.

Rotación y ensayo táctico

El encuentro se dividió en dos tiempos de 30 minutos y sirvió para que Quinteros evaluara a los futbolistas que habitualmente no son titulares. El entrenador realizó diez modificaciones a lo largo del juego para darles rodaje a todos los jugadores de la delegación.

El once inicial de Independiente formó con: Blázquez; Barros Ayala, Valdez, Freire, De Irastorza; Galdames, Mancuello, Laprida; Millán, Taborda y Tempone. Luego, ingresaron futbolistas de peso como Iván Marcone, Ignacio Pussetto y el propio Malcorra, quien terminó siendo determinante en el resultado.

Doble jornada: el plato fuerte, por la noche

Tras este ensayo matutino con suplentes, el plantel principal de Independiente se prepara para el compromiso formal de esta noche. Desde las 21:00, el "Rojo" se enfrentará a Everton de Chile en el marco de la Serie Río de la Plata.

Para ese encuentro, Quinteros pondría en cancha a la mayoría de los titulares, con una probable formación integrada por: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Fedorco o Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

