Secciones
DeportesFútbol

Ricardo Centurión a un paso de Racing de Córdoba: hay acuerdo de palabra

El volante de 32 años viene de jugar en el fútbol boliviano y está a punto de firmar con el club de Nueva Italia. La "Academia" apunta a ser el quinto cordobés en Primera División.

REVANCHA. Ricardo Centurión quiere una nueva oportunidad en el fútbol argentino tras su buen paso por Bolivia. REVANCHA. Ricardo Centurión quiere una nueva oportunidad en el fútbol argentino tras su buen paso por Bolivia.
Hace 1 Hs

El mercado de pases de la Primera Nacional sumó un capítulo. Ricardo Centurión, el talentoso pero muchas veces cuestionado atacante de 32 años, tiene todo encaminado para volver al fútbol argentino. El club que apostó por él es Racing de Córdoba, que busca dar el salto de calidad definitivo para pelear por el ascenso.

Según trascendió en las últimas horas, existe un acuerdo de palabra entre el jugador y la dirigencia de la "Academia" cordobesa. El periodista especializado Germán García Grova confirmó que las negociaciones están muy avanzadas y que para este martes está programada una reunión clave entre el representante de "Ricky" y el presidente de la institución de Nueva Italia, Manuel Pérez, para terminar de pulir los detalles del contrato.

Tras su última experiencia en Oriente Petrolero, club al que llegó tras un largo período de inactividad en Vélez, Centurión manifestó su necesidad de retornar al país. Más allá de lo deportivo, el jugador remarcó el factor humano: estar cerca de su familia y demostrarse a sí mismo que sigue vigente.

"Quiero mirar a los ojos a mi hija y que sienta que tiene un padre que juega al fútbol. Tuve un período malo, pero estoy orgulloso de poder seguir jugando y darle alegrías a la gente", confesó el ex Boca y Racing de Avellaneda en declaraciones recientes.

El plan de Racing de Córdoba

La llegada de Centurión no es un hecho aislado. La dirigencia del club de Nueva Italia tiene una estrategia clara: sumar jerarquía y experiencia para protagonizar el torneo y sumarse a los cuatro equipos cordobeses que ya están en Primera División.

Además de Centurión, el club mantiene conversaciones para incorporar a Ramón "Wanchope" Ábila.

También hubo gestiones por Matías Suárez, aunque la posibilidad se diluyó tras la decisión del ex Belgrano de retirarse de la actividad profesional.

Puesta a punto y expectativas

Pese a los prejuicios que puedan existir sobre su estado físico, Centurión se mostró confiado: "Con una pretemporada de 15 o 20 días estaré en mi peso y no tendré problemas. Si tengo que jugar en la B Nacional para hacer méritos y volver a Primera, no se me va a caer ningún anillo".

El volante ofensivo jugó el año pasado 27 partidos en Oriente Petrolero, con nueve goles y cuatro asistencias.

Temas CórdobaBoliviaPrimera NacionalClub Atlético Racing de CórdobaRicardo Centurión
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados
1

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
2

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas
3

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano
4

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia
5

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Macabro hallazgo en Aguilares: encuentran el cuerpo de un hombre con una mano amputada
6

Macabro hallazgo en Aguilares: encuentran el cuerpo de un hombre con una mano amputada

Más Noticias
San Martín no afloja: tres presentaciones oficiales de refuerzos y más nombres en camino

San Martín no afloja: tres presentaciones oficiales de refuerzos y más nombres en camino

Lo mejor y lo peor de Atlético Tucumán en Uruguay: del protagonismo de Laméndola a los riesgos en el fondo

Lo mejor y lo peor de Atlético Tucumán en Uruguay: del protagonismo de Laméndola a los riesgos en el fondo

Imputaron a Tapia por una causa fiscal millonaria mientras crece el escándalo en la AFA

Imputaron a Tapia por una causa fiscal millonaria mientras crece el escándalo en la AFA

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Comentarios