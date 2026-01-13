Ricardo Centurión a un paso de Racing de Córdoba: hay acuerdo de palabra

Según trascendió en las últimas horas, existe un acuerdo de palabra entre el jugador y la dirigencia de la "Academia" cordobesa. El periodista especializado Germán García Grova confirmó que las negociaciones están muy avanzadas y que para este martes está programada una reunión clave entre el representante de "Ricky" y el presidente de la institución de Nueva Italia, Manuel Pérez, para terminar de pulir los detalles del contrato.