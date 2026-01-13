Pensó en dejar el fútbol, se consolidó en el ascenso y es uno de los refuerzos de San Martín

A Santiago Briñone el fútbol no lo llevó de la mano: lo empujó, lo frenó y estuvo a punto de soltarlo. Por eso su llegada a San Martín no se explica sólo con estadísticas o campañas recientes, sino con una historia de insistencia, frustraciones y decisiones tomadas cuando parecía que el camino se cerraba. El volante cordobés aterrizó en la provincia con 28 años, experiencia en el ascenso y una convicción que se fue construyendo desde atrás, lejos de los flashes. En ese sentido, el primer contacto con el “Santo” fue directo. “Fue bastante rápido porque un sábado me llamó Andrés Yllana para saber cómo era mi situación, me preguntó cómo estaba. Le comenté que estaba sin club, buscando, y me preguntó si tenía ganas de venir. No lo dudé”, contó Briñone en diálogo con LA GACETA. “Sabía que era un club muy grande, en el que la gente te apoya un montón, más que nada en La Ciudadela, que siempre está llena. Fue el convencimiento de venir a un club grande”, explicó.