Conmoción en Italia: murió un guardia en una sede de los Juegos Olímpicos de Invierno

El hecho ocurrió en la madrugada del 8 de enero, en medio de temperaturas extremas que alcanzaron los -12 grados en la región de los Dolomitas. Zantonini, oriundo de Brindisi, realizaba rondas periódicas como parte de su turno nocturno para una empresa de seguridad privada. De acuerdo con la reconstrucción publicada por medios italianos, el hombre se habría sentido mal antes de iniciar una de esas recorridas y, poco después, se desplomó en la nieve tras presentar dificultades respiratorias.