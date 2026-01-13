Conmoción en Italia: murió un guardia en una sede de los Juegos Olímpicos de Invierno
El trabajador de 55 años fue hallado sin vida durante un turno nocturno en Cortina d’Ampezzo y su fallecimiento abrió una investigación judicial por las condiciones en las que cumplía sus tareas en medio del frío extremo.
La cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 quedó atravesada por una tragedia que sacudió a Italia y al mundo del deporte. Pietro Zantonini, un trabajador de seguridad de 55 años, murió mientras cumplía tareas de vigilancia en el Estadio de Hielo de Cortina d’Ampezzo, una de las sedes principales del evento.
El hecho ocurrió en la madrugada del 8 de enero, en medio de temperaturas extremas que alcanzaron los -12 grados en la región de los Dolomitas. Zantonini, oriundo de Brindisi, realizaba rondas periódicas como parte de su turno nocturno para una empresa de seguridad privada. De acuerdo con la reconstrucción publicada por medios italianos, el hombre se habría sentido mal antes de iniciar una de esas recorridas y, poco después, se desplomó en la nieve tras presentar dificultades respiratorias.
Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y le practicaron maniobras de reanimación, pero el guardia fue declarado muerto en el sitio. Los primeros informes médicos indicaron que la causa habría sido un paro cardiorrespiratorio, aunque la Fiscalía de Belluno ordenó una autopsia para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento y evaluar posibles responsabilidades.
La investigación judicial apunta a establecer si la exposición prolongada al frío extremo y las características del turno nocturno pudieron haber influido en el desenlace. Si bien Zantonini contaba con una cabina calefaccionada, debía salir al exterior cada dos horas para cumplir con las rondas de control en el predio.
La familia del trabajador, representada por el abogado Francesco Dragone, rechazó que el episodio sea considerado un hecho inevitable. Según su entorno, Zantonini había manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por las bajas temperaturas y por la exigencia de los turnos. Su contrato, además, era temporal y tenía vencimiento a fines de enero.
El caso generó un fuerte impacto en la opinión pública italiana. El ministro de Infraestructuras y viceprimer ministro, Matteo Salvini, expresó su pesar por la muerte del trabajador y solicitó un informe detallado sobre su contrato y sus funciones. “La seguridad en el trabajo debe estar por encima de todo”, remarcó, al tiempo que pidió una investigación “completa y rigurosa”.
Desde el ámbito sindical, las críticas fueron directas. Representantes de Filcams Cgil, Cgil Belluno y Uil Veneto denunciaron que los trabajadores de seguridad privada enfrentan turnos excesivos y condiciones que ponen en riesgo su salud. “Sería gravísimo que este hombre haya pagado con su vida su sentido del deber”, advirtieron.
La Fondazione Milano Cortina 2026 lamentó el fallecimiento mediante un comunicado y aseguró que, según la información disponible, se trataría de una muerte por causas naturales, aunque confirmó que el hecho está siendo investigado. La organización también aclaró que no tenía responsabilidad directa sobre el área específica donde ocurrió la tragedia.
En Cortina d’Ampezzo, la noticia generó una profunda conmoción. Zantonini era un vecino conocido y formaba parte del amplio operativo humano que trabaja desde hace meses para que los Juegos se desarrollen sin contratiempos. Autoridades locales y responsables de las obras de infraestructura expresaron su pesar y aguardaron los resultados oficiales de la autopsia.
La muerte de Zantonini reavivó los cuestionamientos que ya rodeaban a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. A las críticas por los costos y el impacto ambiental, ahora se suma con fuerza el debate sobre la seguridad laboral y las condiciones en las que trabajan quienes sostienen la organización del evento.