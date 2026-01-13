Giro histórico en la dieta occidental: Estados Unidos invierte la pirámide alimenticia y abandona la guerra contra la grasa

La nueva pirámide alimenticia (izquierda), que ilustra las recomendaciones de las guías dietéticas para los estadounidenses, revoluciona por completo los consejos anteriores. Las pirámides alimenticias anteriores proponían un mayor consumo de cereales, verduras y frutas, a la vez que recomendaban moderar el consumo de carne y grasas. Las nuevas guías priorizan el consumo de proteínas. De izquierda a derecha: Departamento de Agricultura de EE. UU./Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; Gurzzza/iStock/Getty Images Plus/Science News