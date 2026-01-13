Santoral del 13 de enero: qué santos celebra hoy la Iglesia

San Agricio (también conocido por Agricio de Tréveris o Agritius) (ca. 260 - ca. 329, 333 o 335) fue obispo de Tréveris en el siglo IV. Una tradición local del siglo IX dice que era Patriarca de Antioquía. A instancias de la Emperatriz Elena, madre de Constantino, el Papa Silvestre I le nombró obispo de Tréveris. Uno de los pocos hechos probados es que San Agricio se presentó en el Concilio de Arlés en 314 y firmó las actas como obispo de su diócesis, y se le concedió la primacía sobre todos los obispos de la Galia y Germania. Agricio se quejó del paganismo que estaba invadiendo la región de Alemania, que había sido evangelizada casi dos siglos antes, una queja que continuó su sucesor San Maximino.