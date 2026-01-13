El gendarme argentino Nahuel Gallo sigue preso en Venezuela: qué se sabe sobre las liberaciones

La esposa del gendarme reconoció las gestiones diplomáticas realizadas desde la Argentina y pidió paciencia. “Sabemos que no es un problema sencillo y que lo que se está haciendo es la única salida posible para la libertad de todos los presos políticos”, sostuvo. Mientras tanto, intenta sostener la rutina familiar junto a su hijo: “Trato de que tenga momentos gratos y de mantener la esperanza”.