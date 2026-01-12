San Martín activa su campaña de socios de cara al debut: plazos, descuentos y todo lo que el hincha debe saber

Ese espíritu es el que atraviesa la campaña “Vamos a volver. Es ahora. Es juntos”, una iniciativa conjunta del departamento de prensa y comunicación y el departamento de socios, que retoma uno de los ejes de la gestión encabezada por Oscar Mirkin. La propuesta apunta a facilitar el regreso del socio, recuperar la cercanía con la gente y llegar al inicio del torneo con una mayor presencia en las tribunas. Para eso, el club salió a la calle con stands itinerantes, una moratoria especial, precios promocionales y distintas facilidades de pago. La movida ya recorrió la zona céntrica, Famaillá, Tafí Viejo y el Parque Avellaneda, con una respuesta que fue creciendo jornada tras jornada y con cada nueva recorrida.