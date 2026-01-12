San Martín activa su campaña de socios de cara al debut: plazos, descuentos y todo lo que el hincha debe saber

El arranque de una nueva temporada también abre la posibilidad de renovar vínculos. A poco menos de un mes del debut en la Primera Nacional, San Martín impulsa una campaña de socios que busca fortalecer el acompañamiento del hincha y generar un nuevo punto de encuentro en La Ciudadela.
Ese espíritu es el que atraviesa la campaña “Vamos a volver. Es ahora. Es juntos”, una iniciativa conjunta del departamento de prensa y comunicación y el departamento de socios, que retoma uno de los ejes de la gestión encabezada por Oscar Mirkin. La propuesta apunta a facilitar el regreso del socio, recuperar la cercanía con la gente y llegar al inicio del torneo con una mayor presencia en las tribunas. Para eso, el club salió a la calle con stands itinerantes, una moratoria especial, precios promocionales y distintas facilidades de pago. La movida ya recorrió la zona céntrica, Famaillá, Tafí Viejo y el Parque Avellaneda, con una respuesta que fue creciendo jornada tras jornada y con cada nueva recorrida.
La campaña continuará mañana con presencia en la Plaza Belgrano de Banda del Río Salí, de 18 a 21, este jueves en Alderetes (Urquiza 160, Bar Mortadela), de 18 a 21, y el sábado en Santa Rosa de Leales, en avenida doctor Miguel Campero y Belgrano (Vinoteca De Flor Gutiérrez), de 10 a 13. Además, Agustín Lozano, uno de los referentes del Departamento de Socios, adelantó una próxima visita a San Pedro de Colalao, como parte del recorrido por el Interior. Lozano brindó precisiones y respondió las dudas más frecuentes de los socios.
- ¿Hasta cuándo hay prioridad para renovar la misma butaca y qué sucede si no se renueva?
- La prioridad rige desde el lunes 12 hasta el viernes 23 de enero para los socios que estén al día. Finalizado ese plazo, las ubicaciones que no hayan sido renovadas quedan liberadas y pasan a estar disponibles para otros socios.
- ¿Qué alternativas existen para quienes no puedan acercarse en esas fechas?
- La renovación puede realizarse de manera online, de forma presencial en La Ciudadela (de 9 a 17), en los stands itinerantes o en Tarjeta Sucrédito (San Martín 836, de 9 a 13). También puede realizar el trámite otra persona presentando el DNI del socio.
- ¿Habrá una segunda etapa para cambios de ubicación o nuevos abonados?
- Sí; a partir del 23 de enero se habilita una segunda etapa para cambios de sector y nuevas altas, vigente hasta fin de mes.
- ¿El valor publicado del abono corresponde sólo al abono o incluye también la cuota social?
- En el caso de las populares, el valor publicado es el precio final e incluye tanto el abono como la cuota social, sin posibilidad de desglosarlo. En plateas, el abono y la cuota social pueden pagarse por separado. En palcos y populares, la cuota social forma parte obligatoria del abono.
- ¿Qué partidos cubre el abono y qué competencias quedan excluidas?
- El abono cubre todos los partidos de local del torneo durante el semestre o el año. No incluye Copa Argentina, Reducido ni una eventual final.
- ¿Cómo funcionan los descuentos por antigüedad y sobre qué monto se aplican?
- Los descuentos son automáticos y se aplican sobre el valor total del abono: Bronce (5 años) 5%, Plata (10 años) 10%, Oro (15 años) 15% y Vitalicio 20%.
- ¿Qué documentación se necesita para acceder a los descuentos y se mantienen si se paga en cuotas?
- Si el socio ya figura en el sistema, la categoría se reconoce automáticamente. Para socios nuevos solo se requiere cargar los datos y una foto del DNI desde la web. Los descuentos se mantienen aun cuando el pago sea financiado.
- ¿Qué opciones de financiación están disponibles y para qué ubicaciones aplican?
- El club ofrece hasta 3 cuotas sin interés en efectivo, gestionadas en La Ciudadela o en los stands. Con tarjeta Sucrédito, el abono puede financiarse en hasta 6 cuotas sin interés, modalidad que aplica a todas las ubicaciones excepto palcos. Con otras tarjetas se puede abonar en un solo pago o financiar con intereses a través de Mercado Pago.
- ¿Es posible combinar medios de pago y financiar la cuota social?
- La combinación de efectivo y tarjeta es posible únicamente de manera presencial. La cuota social semestral también puede financiarse junto con el abono.
- ¿Cómo se manejan los palcos en cuanto a pago y condiciones?
- Los palcos se abonan en una sola cuota. Algunas condiciones específicas, como la transferibilidad de las butacas, continúan en definición administrativa.
- ¿La renovación puede hacerse de manera online y cuánto demora el trámite?
- Sí; todo el trámite puede realizarse desde la web de socios. Si los datos están en orden, la renovación se completa en pocos minutos.
- ¿Qué sucede si se registra una deuda pendiente?
- El sistema lo detecta automáticamente la deuda y ofrece la moratoria, permitiendo regularizar la situación sin perder la antigüedad del socio.
- ¿Cuándo se pueden realizar cambios de sector y habrá actualización de precios?
- Los cambios de sector pueden gestionarse de manera presencial una vez finalizada la etapa de prioridad. Los valores actuales son promocionales de enero y se actualizarán a partir de febrero.
- ¿Dónde consultar el estado de deuda y qué canales de contacto están disponibles?
- El estado de cuenta puede consultarse desde la web de socios o comunicándose al 3813681177 o 3816976361. El canal más ágil es WhatsApp, aunque también se brinda atención telefónica y presencial.
- ¿Hay atención especial para personas mayores o socios vitalicios?
- Sí; las personas mayores y los socios vitalicios cuentan con atención prioritaria en los puntos presenciales.