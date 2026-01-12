El "Tanque" de las nubes: Iván Soria, el influencer que conquistó el Aconcagua y apagó la cámara para salvar una vida

“Empecé a hacer esto no para buscar fama, sino porque quiero inspirar a otros chicos y chicas de mi edad a que hagan esto conmigo. Es un deporte donde no hay mucha gente joven, entonces quiero que se animen”, detalla. Soria remarca que, de las 13 montañas más altas de Latinoamérica, diez están en Argentina. “Tenemos la cumbre más alta del continente, hay mucha historia por detrás y eso es lo que quiero transmitir en mis videos. Vienen desde todo el mundo, gente que fue al Everest y demás, y cuando llegan aquí quedan fascinados”, valora.