Estudiantes sale a la ruta en busca de afirmarse en la Liga Argentina de Básquet

La gira adquiere todavía más relevancia si se mira el horizonte del torneo. La fase regular contempla 32 partidos y el sistema de clasificación premia a los cuatro mejores de cada conferencia con el pase directo a los octavos de final. Del quinto al duodécimo puesto, en tanto, los equipos deberán disputar la Reclasificación para seguir en carrera por el título.