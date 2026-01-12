Secciones
Estudiantes sale a la ruta en busca de afirmarse en la Liga Argentina de Básquet

La gira por Jujuy y Salta aparece como una oportunidad clave para que el equipo tucumano sume fuera de casa y se acerque a los puestos de clasificación directa en la conferencia.

GIRA. El plantel de Estudiantes afrontará dos compromisos consecutivos en el NOA con la mira puesta en seguir creciendo en la tabla de la Liga Argentina. GIRA. El plantel de Estudiantes afrontará dos compromisos consecutivos en el NOA con la mira puesta en seguir creciendo en la tabla de la Liga Argentina. Prensa Estudiantes - Lourdes Corbalán
Hace 4 Hs

Con la valija cargada de expectativas y la tabla siempre en el radar, Estudiantes de Tucumán afrontará una semana decisiva en la Liga Argentina de Básquet. “La Cebra” iniciará una gira por el Norte del país con dos compromisos que pueden marcar un punto de inflexión en su campaña: Jujuy Básquet y Salta Basket.

El primer desafío será este martes 13 en tierras jujeñas, ante un rival directo en la lucha por escalar posiciones. Estudiantes llega con un balance de seis triunfos y ocho derrotas, mientras que Jujuy presenta un registro muy similar (6-7), lo que anticipa un cruce parejo, intenso y con impacto directo en la ubicación de ambos en la conferencia.

Sin tiempo para recuperarse, el miércoles 14 el equipo tucumano se trasladará a Salta para enfrentar a Salta Basket, uno de los conjuntos más regulares del certamen. El conjunto salteño sostiene una campaña positiva, con ocho victorias y apenas cuatro caídas, por lo que el duelo aparece como el más exigente del itinerario.

La gira adquiere todavía más relevancia si se mira el horizonte del torneo. La fase regular contempla 32 partidos y el sistema de clasificación premia a los cuatro mejores de cada conferencia con el pase directo a los octavos de final. Del quinto al duodécimo puesto, en tanto, los equipos deberán disputar la Reclasificación para seguir en carrera por el título.

De esta manera, cada victoria lejos de casa vale mucho. Para Estudiantes, sumar en esta salida por el NOA significa equilibrar su récord y dar un paso firme en la pelea por los puestos de privilegio y sostenerse en la conversación grande de la Liga Argentina.

Temas TucumánSaltaJujuyLiga Nacional de BásquetClub Atlético EstudiantesEstudiantes
