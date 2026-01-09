Estudiantes luchó hasta el final, pero cayó ante Independiente en Santiago

Estudiantes no pudo sostener el ritmo en los minutos decisivos y terminó cayendo frente a Independiente de Santiago del Estero por 93 a 84, en un partido en el que compitió de igual a igual y dejó una imagen positiva pese al resultado adverso.
El desarrollo fue parejo desde el inicio. Independiente se llevó el primer parcial por 26 a 21, pero la Cebra ajustó su funcionamiento y logró mantenerse en juego antes del descanso largo, que encontró al local apenas arriba por 50 a 44 tras un segundo cuarto muy equilibrado (24-23).
El mejor momento del equipo tucumano llegó en el tercer período, donde mostró solidez defensiva y mayor fluidez ofensiva para imponerse 23 a 20 y entrar al último segmento con el partido completamente abierto. Sin embargo, en el cierre, Independiente encontró mayor claridad, fue efectivo en las decisiones y terminó inclinando la balanza con un parcial de 23 a 17.
En el plano individual, Joe Hampton fue el goleador de Estudiantes con 19 puntos, acompañado por Javier Bollo y Federico Pedano, que aportaron 13 unidades cada uno. Del lado del local, la figura fue Kobe Joseph Guillory Julien, máximo anotador del encuentro con 26 puntos, clave en los momentos decisivos.
En la conducción, Matías Morera (Independiente) y Juan Cruz Rodríguez (Estudiantes) lideraron las asistencias con 5 cada uno, mientras que Rodríguez también se destacó como el máximo recuperador del elenco tucumano con 2 robos. Para los santiagueños, el rubro fue dominado por Andrés Lugli, que bajó 6 rebotes.
Los parciales reflejaron la paridad del trámite: 26-21, 24-23, 20-23 y 23-17, en un duelo que se definió recién en el tramo final.
Estudiantes volverá a presentarse el martes 13 en Jujuy y el miércoles 14 en Salta, con la intención de capitalizar lo bueno mostrado y reencontrarse con la victoria.