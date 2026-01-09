Estudiantes luchó hasta el final, pero cayó ante Independiente en Santiago

El mejor momento del equipo tucumano llegó en el tercer período, donde mostró solidez defensiva y mayor fluidez ofensiva para imponerse 23 a 20 y entrar al último segmento con el partido completamente abierto. Sin embargo, en el cierre, Independiente encontró mayor claridad, fue efectivo en las decisiones y terminó inclinando la balanza con un parcial de 23 a 17.