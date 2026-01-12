Shock en el mundo del fútbol: Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid tras la final con Barcelona

A través de un comunicado oficial, el club informó que la salida se dio “de mutuo acuerdo” y destacó el vínculo histórico del exmediocampista con la institución. “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo. Es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club”, señaló el texto, que también incluyó un agradecimiento a todo su cuerpo técnico.