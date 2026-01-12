Shock en el mundo del fútbol: Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid tras la final con Barcelona

Real Madrid volvió a sacudir el escenario del fútbol europeo con una decisión que nadie esperaba en pleno enero. Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del primer equipo tras la derrota 3-2 ante Barcelona en la final de la Supercopa de España. La noticia se confirmó menos de 24 horas después del clásico y marcó el cierre anticipado de un ciclo que duró poco más de un semestre.
A través de un comunicado oficial, el club informó que la salida se dio “de mutuo acuerdo” y destacó el vínculo histórico del exmediocampista con la institución. “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo. Es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club”, señaló el texto, que también incluyó un agradecimiento a todo su cuerpo técnico.
Los números del ciclo no alcanzaron para sostenerlo. Alonso dirigió 34 partidos, con 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Antes de la final perdida con Barcelona, el equipo acumulaba cinco triunfos consecutivos, pero el contexto general pesó más. El Madrid es segundo en LaLiga, a cuatro puntos del líder, y marcha séptimo en la Champions League con dos fechas aún por disputarse en la fase de grupos.
La Supercopa terminó siendo el punto de quiebre. En su breve etapa, Alonso había tenido resultados dispares en los clásicos. Venció a Barcelona en su primer cruce liguero, sufrió una dura derrota frente a Atlético de Madrid y logró eliminarlo días atrás en semifinales del mismo torneo. Su primera competencia oficial al mando había sido el Mundial de Clubes, donde el equipo se despidió en semifinales tras caer 4-0 ante el PSG.
La decisión final fue tomada por la cúpula dirigencial, con Florentino Pérez a la cabeza, pese a que el entrenador había manifestado públicamente su intención de “mirar hacia adelante” tras la caída ante el Barça. El contrato de Alonso se extendía hasta junio de 2028, pero el proyecto quedó truncado mucho antes de lo previsto.
De manera inmediata, el club anunció que Álvaro Arbeloa será el entrenador interino del primer equipo. El exdefensor, que actualmente dirigía al Real Madrid Castilla, asumirá el cargo sin que se haya informado aún la duración de su contrato. Su debut será este miércoles, cuando el Madrid visite al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey.
Arbeloa tiene una larga trayectoria en la estructura del club: conduce equipos de la cantera desde 2020 y viene de varios títulos en divisiones formativas, además de un exitoso paso reciente por el Castilla. Como futbolista, defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, con 238 partidos oficiales y ocho títulos en su palmarés.
Así, el Real Madrid abre otro capítulo inesperado en su historia. El ciclo de Alonso, que había llegado con la expectativa de trasladar al Bernabéu el prestigio ganado en el Bayer Leverkusen, se cerró de manera abrupta. Y el club vuelve a quedar, una vez más, en el centro de todas las miradas.