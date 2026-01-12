30 años sin Tato Bores: tres videos para recordar al humorista

Cima de su carrera y últimos programas de Tato Bores

El debut que tuvo al cómico como protagonista de un ciclo ocurrió en 1960 con la primera de las doce exitosas temporadas de Tato, siempre en domingo. El ciclo duró tres años en Canal 9 y, luego, se trasladó a Canal 11. La película que inspiró el nombre era “Nunca en domingo”. Tato le puso "Tato, siempre en domingo" porque era el horario que le habían ofrecido diciéndole que esos días la gente no miraba televisión. "Denmelo que yo voy a hacer que los domingos miren televisión”.