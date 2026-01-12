30 años sin Tato Bores: tres videos para recordar al humorista

Pocos humoristas de la historia argentina se destacaron tanto por su elocuencia como Tato Bores. El actor y comediante fue un pionero en su estilo y, entre fines de la década del 50 y la década del 90, construyó una carrera basada en la crítica, la velocidad de palabra y el discurso creativo. Hoy se conmemoran 30 años de la muerte de Bores, reconocido como el actor cómico de la Nación.
Peluca, frac y habano: tres de los distintivos destacados de Tato Bores. La voz acelerada, las apariciones en patines, las entrevistas comiendo tallarines y los monólogos guionados fueron algunas de las características que imprimieron el sello del actor nacido en Buenos Aires, el 27 de abril de 1925 bajo el nombre de Mauricio Borensztein.
Primeros años y carrera de Tato Bores
Samuel, padre de Tato Bores, fue el primero en emigrar a la Argentina desde Polonia. A principios de los años 50, Tato conoció a Berta Szpindler en la disquería de Enrique Borensztein, su hermano, donde ella trabajaba como secretaria. Se casaron el 12 de mayo de 1954 y tuvieron tres hijos: Alejandro, Sebastián y Marina.
En 1944 debutó en solitario en Radio Splendid con el cómico Pepe Arias. Y fue allí donde otro humorista, Pepe "El Zorro" Iglesias, le sugirió que acortara su nombre: nació Tato Bores. Poco después llegaron las fotonovelas y, en 1949, por Radio Belgrano, tuvo ciclo propio: “Igor, de lo bueno lo mejor.”
Cima de su carrera y últimos programas de Tato Bores
El debut que tuvo al cómico como protagonista de un ciclo ocurrió en 1960 con la primera de las doce exitosas temporadas de Tato, siempre en domingo. El ciclo duró tres años en Canal 9 y, luego, se trasladó a Canal 11. La película que inspiró el nombre era “Nunca en domingo”. Tato le puso "Tato, siempre en domingo" porque era el horario que le habían ofrecido diciéndole que esos días la gente no miraba televisión. "Denmelo que yo voy a hacer que los domingos miren televisión”.
Good Show fue el último de sus programas en 1993. Era de formato mensual y con una superproducción, emitido por Telefe. El estreno fue el 31 de mayo y tuvo una apertura que dio que hablar, inspirada en la tapa del disco de Los Beatles, La banda del Sargento Pepper, con dobles de Gardel, Perón, Marilyn Monroe, Liza Minnelli y Jesús, entre otros.
Tres presentaciones para recordar a Tato Bores
El Frula
La deuda externa
Monólogo N° 2000