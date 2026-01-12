Masso: "Atrás de cada tema de seguridad hay un tema de salud mental"

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Miguel Ángel Acevedo, recibió en la Casa de Gobierno al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien brindó informes sobre los alcances de las políticas alimentarias aplicadas a través de distintos programas. Además, el funcionario del gobernador Osvaldo Jaldo puso el foco en la necesidad de avanzar con tareas conjuntas para hacer frente a otras problemáticas sociales, como el consumo problemático.
“Vemos que atrás de cada tema de seguridad hay un tema de salud mental”, afirmó Masso. Y anticipó el fortalecimiento del trabajo conjunto con los ministerios de Salud y Educación y el Poder Legislativo.
El líder de Libres del Sur, en diálogo con la prensa, se refirió a las acciones de prevención impulsadas por la Provincia. “Hemos presentado un programa en el mes de noviembre con una prueba piloto para que, desde la escuela, también fortalezcamos el tema de la prevención en el consumo problemático”, explicó. Y destacó la tarea coordinada entre distintas áreas.
“Es un gobierno en el que trabajamos en forma conjunta los tres poderes del Estado, porque la crisis que vive la Argentina, y también por ende Tucumán necesita de un trabajo conjunto, siempre pensando en los miles de tucumanos que necesitan un Estado presente”, sostuvo.
Una inversión cercana a los $130.000 millones
El funcionario brindó detalles respecto a la audiencia con Acevedo. “Hemos charlado sobre el informe que hemos presentado a la sobre la inversión alimentaria en la provincia durante el año 2025. El vicegobernador también viene siguiendo desde la Legislatura estas iniciativas y nos ha dado muchas leyes que nos permitan generar estas acciones”, expresó.
En ese marco, el titular de Desarrollo Social destacó el alcance de la política alimentaria provincial y su impacto directo en la población. “La inversión cercana a $130.000 millones ha impactado en más de 550.000 tucumanos y tucumanas en los distintos dispositivos colectivos que tiene el Ministerio”, señaló. Y detalló que el acompañamiento se canalizó a través de comedores escolares, infantiles, cocinas comunitarias y centros de desarrollo infantil.
Asimismo, Masso subrayó la relevancia de la Tarjeta Alimentar Independencia como herramienta de inclusión y autonomía para las familias beneficiarias. “Son 109.000 familias que reciben el importe de los $50.000, que eran familias que antes recibían un módulo de ocho productos. Entonces, tenemos que ver el cambio en ese sentido”, indicó el ex legislador.
Masso indicó que, en el período de vacaciones en el ámbito educativo, se realizan recorridos permanentes por los 100 puntos estratégicos de los Talleres de Verano, “donde a diario más de 15.000 niños y niñas acceden a recreación, arte, murga y una colación nutritiva”. Es el Estado presente dando contención en el receso escolar”. “Este es el camino: trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado para construir la Argentina de la justicia social que merecen los tucumanos”, aseveró el referente de Libres del Sur.