Masso: "Atrás de cada tema de seguridad hay un tema de salud mental"

Masso indicó que, en el período de vacaciones en el ámbito educativo, se realizan recorridos permanentes por los 100 puntos estratégicos de los Talleres de Verano, “donde a diario más de 15.000 niños y niñas acceden a recreación, arte, murga y una colación nutritiva”. Es el Estado presente dando contención en el receso escolar”. “Este es el camino: trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado para construir la Argentina de la justicia social que merecen los tucumanos”, aseveró el referente de Libres del Sur.