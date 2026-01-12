Por qué los días en la Tierra duraron solo 19 horas: el sorprendente hallazgo científico

¿Alguna vez sentiste que al día le faltan horas? Hace miles de millones de años, esa sensación habría sido una realidad científica. Un reciente estudio reveló que nuestro planeta no siempre giró al ritmo de las 24 horas actuales. De hecho, durante un período de tiempo casi inimaginable, el reloj de la Tierra se detuvo en un día eterno de 19 horas.