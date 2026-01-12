Secciones
DeportesFútbol

Flamengo se prepara para una inversión sin precedentes por Lucas Paquetá

El conjunto de Río de Janeiro busca repatriar al volante del West Ham mediante una operación que superaría la cifra récord que pagó la semana pasada Cruzeiro por Gerson

DE SELECCIÓN. Lucas Paquetá es una fija en la Canarinha desde hace varios años. DE SELECCIÓN. Lucas Paquetá es una fija en la "Canarinha" desde hace varios años.
Hace 3 Hs

Flamengo se prepara para dar un golpe sobre la mesa que promete redefinir los límites económicos del fútbol sudamericano. Tras la reciente noticia de que Cruzeiro desembolsó 30 millones de euros por Gerson, estableciendo un récord continental, el club carioca busca superar esa marca con la repatriación de Lucas Paquetá. Según la información difundida por el periodista Fabrizio Romano (el mayor especialista en el fútbol europeo en cuanto a mercado de pases), el mediocampista ya dio el visto bueno para regresar a la institución que lo vio nacer, por lo que ahora el "Mengao" negocia con el West Ham una transferencia que podría escalar hasta los 40 millones de euros.

El volante, que ha sido una pieza inamovible en las convocatorias de la selección brasileña y protagonista en el Mundial de Qatar, ve con muy buenos ojos este retorno en plenitud. La operación se ve facilitada por los presentes opuestos que atraviesan ambos clubes, ya que el conjunto de Londres se encuentra sumergido en una crisis profunda, ocupando puestos de descenso en la Premier League y lidiando con una inestabilidad técnica tras las salidas del extécnico Graham Potter y los cuestionamientos hacia Nuno Espírito Santo, el actual entrenador.

En contraste con la urgencia del equipo inglés, el proyecto de Flamengo bajo la conducción de Filipe Luis apunta directamente a la conquista de una nueva Copa Libertadores. El deseo de Paquetá de volver a ser protagonista en un equipo con aspiraciones de título pesa más que la posibilidad de permanecer en una liga europea donde hoy pelea por la permanencia. Sus estadísticas recientes, con cinco goles en la actual campaña inglesa, avalan que su regreso no es el de un jugador en el retiro, sino el de una estrella en plena vigencia.

Este movimiento confirma la tendencia de un Brasileirao que se ha transformado en un mercado sumamente agresivo y capaz de competir financieramente con potencias de Europa. El antecedente de principios de 2025, cuando Palmeiras invirtió 25 millones de dólares para sacar a Vitor Roque del Barcelona, fue solo el preludio de un presente donde los equipos brasileños cuentan con el capital necesario para atraer a figuras de primer nivel mundial y repatriar a sus ídolos en la cima de sus carreras.

Temas BrasilInglaterraLiga PremierBrasileirao Clube de Regatas do FlamengoWest Ham UnitedFlamengo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River
2

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
3

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Escándalo en la AFA: Claudio Chiqui Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron
6

Escándalo en la AFA: Claudio "Chiqui" Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

Más Noticias
Escándalo en la AFA: Claudio Chiqui Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

Escándalo en la AFA: Claudio "Chiqui" Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

Nahuel Gallardo, hijo del Muñeco, un talismán que llega a La Ciudadela: logró un título cada 14,28 partidos

Nahuel Gallardo, hijo del "Muñeco", un "talismán" que llega a La Ciudadela: logró un título cada 14,28 partidos

La vez que Nahuel Gallardo, refuerzo de San Martín, fue acusado de racismo y pidió disculpas

La vez que Nahuel Gallardo, refuerzo de San Martín, fue acusado de racismo y pidió disculpas

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comentarios