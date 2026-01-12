Flamengo se prepara para una inversión sin precedentes por Lucas Paquetá

Flamengo se prepara para dar un golpe sobre la mesa que promete redefinir los límites económicos del fútbol sudamericano. Tras la reciente noticia de que Cruzeiro desembolsó 30 millones de euros por Gerson, estableciendo un récord continental, el club carioca busca superar esa marca con la repatriación de Lucas Paquetá. Según la información difundida por el periodista Fabrizio Romano (el mayor especialista en el fútbol europeo en cuanto a mercado de pases), el mediocampista ya dio el visto bueno para regresar a la institución que lo vio nacer, por lo que ahora el "Mengao" negocia con el West Ham una transferencia que podría escalar hasta los 40 millones de euros.