Australian Open: jornada dispar para los argentinos en el inicio de la clasificación
Se levantó el telón en Melbourne y los tenistas nacionales ya pisaron la cancha en el primer Grand Slam del año. En un día de contrastes, la delegación argentina cerró su debut en la fase previa con tres festejos y tres despedidas.
En la jornada inicial de clasificación para el primer Grand Slam del año, la suerte argentina estuvo dividida.
El tenis femenino dio las primeras alegrías para nuestro país en suelo australiano. Julia Riera (180°) demostró solidez al remontar un duro encuentro ante la japonesa Ena Shibahara (101°) por 6-4, 1-6 y 6-3. La pergaminense, que busca repetir su presencia en el cuadro principal como en 2025, ahora tendrá como escollo a la turca Zeynep Sonmez.
Por su parte, la riojana Jazmín Ortenzi (217°) mantiene vivo el sueño de su primer main draw de Grand Slam. Tras batallar tres sets, dejó en el camino a la francesa Alice Ramé (193°) con parciales de 5-7, 6-3 y 6-4. Su próximo desafío será de alto voltaje: se medirá ante la experimentada estadounidense Taylor Townsend 116° en singles, pero actual número 2 del mundo en dobles.
El oficio de Trungelliti y el fin del sueño para tres argentinos
En la rama masculina, Marco Trungelliti (130°) volvió a hacer gala de su chapa como "especialista en qualies". El santiagueño venció al local Philip Sekulic (519°) por 6-2, 1-6 y 6-1, sumando un paso más en su historial de 43 clasificaciones disputadas. En segunda ronda lo espera el portugués Henrique Rocha (158°).
La otra cara de la moneda la vivieron Alex Barrena (188°), que cayó ante Tristan Boyer (181°); Genaro Olivieri (231°), que no pudo ante el croata Dino Prizmic (127°), y Facundo Díaz Acosta (243°), que se despidió tras una batalla de tie-breaks contra el experimentado Dusan Lajovic (125°).
Lo que viene: cuatro argentinos buscan su lugar
La acción continúa esta madrugada (horario de Argentina) con el debut de los representantes restantes:
- Lourdes Carlé (158°) vs. Polina Iatcenko (159°) (aprox. 04:00 hs)
- Juan Pablo Ficovich (161°) vs. Jurij Rodionov (167°)(aprox. 05:00 hs)
- Román Burruchaga (103°) vs. Ryan Peniston (219°)(aprox. 07:00 hs)
- Luisina Giovannini (220°) vs. Marina Bassols Ribera (236°) (horario a confirmar)