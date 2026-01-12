Australian Open: jornada dispar para los argentinos en el inicio de la clasificación

Por su parte, la riojana Jazmín Ortenzi (217°) mantiene vivo el sueño de su primer main draw de Grand Slam. Tras batallar tres sets, dejó en el camino a la francesa Alice Ramé (193°) con parciales de 5-7, 6-3 y 6-4. Su próximo desafío será de alto voltaje: se medirá ante la experimentada estadounidense Taylor Townsend 116° en singles, pero actual número 2 del mundo en dobles.