La Legión Argentina inicia su camino en Melbourne: diez tenistas arrancan la clasificación en el Australian Open

La cuota de mística la aporta, una vez más, Marco Trungelliti (130°). El santiagueño de 35 años sorprendió en Melbourne luciendo una remera con la icónica frase "Lo viejo funciona" de El Eternauta, un lema que encaja a la perfección con su trayectoria de 43 clasificaciones disputadas. En su búsqueda por superar la qualy por décima vez, enfrentará al invitado local Philip Sekulic (519°). Por otro lado, la mirada de los tucumanos estará puesta en Alex Barrena. El jugador que explotó en 2025 tras ganar el Challenger realizado en nuestra provincia inicia su aventura australiana frente al estadounidense Tristan Boyer (178°), buscando trasladar su gran momento al escenario mayor.