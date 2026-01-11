Secciones
DeportesTenis

La Legión Argentina inicia su camino en Melbourne: diez tenistas arrancan la clasificación en el Australian Open

Con una nutrida representación nacional, seis hombres y cuatro mujeres intentarán sortear los tres obstáculos necesarios para ingresar al cuadro principal del primer Grand Slam del año. La acción comienza esta noche.

POR EL SUEÑO. Román Burruchaga encabeza la lista de argentinos en la qualy. POR EL SUEÑO. Román Burruchaga encabeza la lista de argentinos en la qualy.
11 Enero 2026

El cemento de Melbourne Park vuelve a vestirse de celeste y blanco con el inicio de la "qualy" del Abierto de Australia. En esta edición, la delegación nacional cuenta con nueve tenistas garantizados en el cuadro principal, a los que diez más intentarán sumarse desde esta noche.

Entre los varones, Román Burruchaga llega como el principal preclasificado argentino. Ubicado en el puesto 104° del ranking, el joven de 23 años busca que este torneo sea la plataforma definitiva para meterse en el Top 100. Tras su experiencia en Roland Garros el año pasado, debutará ante el británico Ryan Peniston (218°). Facundo Díaz Acosta, actualmente en el puesto 210, intenta recuperar el terreno perdido tras un 2025 castigado por las lesiones; su primer gran reto será el experimentado serbio Dusan Lajovic (125°), en un cruce con aroma a Main Draw.

La cuota de mística la aporta, una vez más, Marco Trungelliti (130°). El santiagueño de 35 años sorprendió en Melbourne luciendo una remera con la icónica frase "Lo viejo funciona" de El Eternauta, un lema que encaja a la perfección con su trayectoria de 43 clasificaciones disputadas. En su búsqueda por superar la qualy por décima vez, enfrentará al invitado local Philip Sekulic (519°). Por otro lado, la mirada de los tucumanos estará puesta en Alex Barrena. El jugador que explotó en 2025 tras ganar el Challenger realizado en nuestra provincia inicia su aventura australiana frente al estadounidense Tristan Boyer (178°), buscando trasladar su gran momento al escenario mayor.

El cuadro masculino se completa con las ilusiones de Juan Pablo Ficovich y Genaro Olivieri. Ficovich (159°), que el año pasado se quedó a un paso de la gloria en Wimbledon, iniciará su camino contra el austríaco Jurij Rodionov (195°). En tanto, Olivieri (228°) tendrá un debut de alto riesgo ante la joven promesa croata Dino Prizmic (126°).

TRES FASES. Lourdes Carlé es la mejor rankeada entre las argentinas que jugarán la clasificación. TRES FASES. Lourdes Carlé es la mejor rankeada entre las argentinas que jugarán la clasificación.

En la rama femenina, la representación nacional cuenta con cuatro nombres que vienen pidiendo pista con fuerza. Lourdes Carlé (148°) lidera el grupo y buscará repetir su ingreso al cuadro principal enfrentando en primera ronda a la rusa Polina Iatcenko (163°). Por su parte, Julia Riera (178°) tendrá una parada difícil ante la japonesa Ena Shibahara (115°), mientras que Jazmín Ortenzi (217°) se medirá con la francesa Alice Ramé (191°). El cierre de la actividad femenina estará a cargo de Luisina Giovannini (220°), quien se cruzará con la española Marina Bassols Ribera (236°).

Temas AustraliaAbierto de AustraliaJulia RieraLourdes CarléLuisina GiovanniniJazmín Ortenzi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol
1

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

2

Cartas de lectores: Cártel de los Soles

3

Cartas de lectores: creación del gremio docente

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle
4

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano
5

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio
6

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio

Más Noticias
Nadie corre solo: la mística del equipo de runners que desafió la altura de Tafí del Valle

"Nadie corre solo": la mística del equipo de runners que desafió la altura de Tafí del Valle

¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

¿Se pelearon?: el incómodo momento de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia ante la pregunta de Mirtha Legrand

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Barcelona-Real Madrid y River-Millonarios

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Barcelona-Real Madrid y River-Millonarios

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Horror en La Matanza: un hombre mató a su hijo y a su pareja

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Punto de vista: cuando Chávez y Maduro se quedaron hasta el final de la Cumbre en la provincia

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Un Nicolás Maduro “de bajo perfil” en Tucumán

Comentarios