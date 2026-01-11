La Legión Argentina inicia su camino en Melbourne: diez tenistas arrancan la clasificación en el Australian Open
Con una nutrida representación nacional, seis hombres y cuatro mujeres intentarán sortear los tres obstáculos necesarios para ingresar al cuadro principal del primer Grand Slam del año. La acción comienza esta noche.
El cemento de Melbourne Park vuelve a vestirse de celeste y blanco con el inicio de la "qualy" del Abierto de Australia. En esta edición, la delegación nacional cuenta con nueve tenistas garantizados en el cuadro principal, a los que diez más intentarán sumarse desde esta noche.
Entre los varones, Román Burruchaga llega como el principal preclasificado argentino. Ubicado en el puesto 104° del ranking, el joven de 23 años busca que este torneo sea la plataforma definitiva para meterse en el Top 100. Tras su experiencia en Roland Garros el año pasado, debutará ante el británico Ryan Peniston (218°). Facundo Díaz Acosta, actualmente en el puesto 210, intenta recuperar el terreno perdido tras un 2025 castigado por las lesiones; su primer gran reto será el experimentado serbio Dusan Lajovic (125°), en un cruce con aroma a Main Draw.
La cuota de mística la aporta, una vez más, Marco Trungelliti (130°). El santiagueño de 35 años sorprendió en Melbourne luciendo una remera con la icónica frase "Lo viejo funciona" de El Eternauta, un lema que encaja a la perfección con su trayectoria de 43 clasificaciones disputadas. En su búsqueda por superar la qualy por décima vez, enfrentará al invitado local Philip Sekulic (519°). Por otro lado, la mirada de los tucumanos estará puesta en Alex Barrena. El jugador que explotó en 2025 tras ganar el Challenger realizado en nuestra provincia inicia su aventura australiana frente al estadounidense Tristan Boyer (178°), buscando trasladar su gran momento al escenario mayor.
El cuadro masculino se completa con las ilusiones de Juan Pablo Ficovich y Genaro Olivieri. Ficovich (159°), que el año pasado se quedó a un paso de la gloria en Wimbledon, iniciará su camino contra el austríaco Jurij Rodionov (195°). En tanto, Olivieri (228°) tendrá un debut de alto riesgo ante la joven promesa croata Dino Prizmic (126°).
En la rama femenina, la representación nacional cuenta con cuatro nombres que vienen pidiendo pista con fuerza. Lourdes Carlé (148°) lidera el grupo y buscará repetir su ingreso al cuadro principal enfrentando en primera ronda a la rusa Polina Iatcenko (163°). Por su parte, Julia Riera (178°) tendrá una parada difícil ante la japonesa Ena Shibahara (115°), mientras que Jazmín Ortenzi (217°) se medirá con la francesa Alice Ramé (191°). El cierre de la actividad femenina estará a cargo de Luisina Giovannini (220°), quien se cruzará con la española Marina Bassols Ribera (236°).