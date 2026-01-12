Qué días y en qué horario estará cerrado el túnel de calle Mendoza
Como parte de un plan de obras anunciado por el Gobierno, el tránsito en el túnel de calle Mendoza permanecerá totalmente cortado al paso de vehículos durante las próximas semanas. Las restricciones rigen de lunes a viernes, de 7.30 a 13, en el marco de tareas de restauración y actualización integral del sector.
Según se informó desde el lugar, el horario fue definido para permitir que los trabajos se realicen con luz natural y bajo condiciones técnicas adecuadas, fundamentales para la correcta aplicación de los materiales que se utilizarán en la obra.
Los trabajos están a cargo del Departamento de Conservación Provincial e incluyen la renovación completa de la pintura, la señalización y demarcación horizontal y vertical, la aplicación de pintura vial reflectiva, la limpieza general de la estructura y la mejora del sistema de iluminación del túnel.
El objetivo central de la intervención es optimizar el aspecto del túnel y reforzar las condiciones de seguridad vial para conductores y peatones que circulan por una de las arterias más transitadas de la ciudad.
De acuerdo con el cronograma oficial, las obras en el túnel de calle Mendoza demandarán alrededor de dos semanas, y una vez finalizadas continuarán con dos semanas adicionales de trabajos en el túnel de calle Córdoba.
Desde las autoridades se solicitó a los conductores respetar los cortes y utilizar vías alternativas, mientras se reiteró que el tránsito permanecerá interrumpido en el horario mencionado hasta la finalización de las tareas.