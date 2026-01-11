¡Atención conductores! Por obras, cierran de lunes a viernes el túnel de calle Mendoza

El túnel de calle Mendoza, que permite el ingreso al microcentro de San Miguel de Tucumán desde la zona oeste, permanecerá cerrado de lunes a viernes, de 8 a 18, debido a las obras enmarcadas en el plan para restaurar y modernizar los accesos bajo nivel, indicó el Gobierno provincial.
Los trabajos, coordinados por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, consisten en la pintura integral de los muros, limpieza de estructuras y optimización de la iluminación. “Esta intervención busca no sólo mejorar la estética de este nodo vial, sino también incrementar la seguridad de los miles de conductores que lo transitan diariamente”, detalló la repartición que conduce Marcelo Nazur a través de un informe.
Según se explicó, debido a “la complejidad de las tareas en un espacio confinado”, se dispuso “un corte total de tránsito en el horario de 8 a 18” en el túnel de calle Mendoza.
Las estimaciones técnicas indican que el operativo demandará un plazo de 14 días, tiempo durante el cual se solicita a los vecinos y conductores “utilizar vías alternativas”. “La decisión de trabajar en esta franja horaria responde a la necesidad de contar con luz natural y condiciones técnicas óptimas para la fijación de los materiales, garantizando una mayor durabilidad de la obra”, añadieron desde la repartición.
“Una mejora notable”
“Por pedido expreso del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo la planificación del ministro Nazur, comenzamos una intervención necesaria en el túnel de Mendoza. Es un trabajo de mantenimiento que mejorará notablemente la visibilidad y la higiene del lugar. Les pedimos paciencia a los conductores por el corte de 8 a 18, pero es la única forma de realizar una tarea de calidad y con seguridad para el personal. En dos semanas, los tucumanos contarán con un acceso renovado y más seguro”, aseveró el secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia.
Las tareas son llevadas a cabo por personal de laDirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de Pablo Díaz. Se trata de una segunda etapa del proyecto. A finales de 2025, ya se habían renovado las bombas de agua, las luminarias exteriores y los grupos electrógenos, entre otras mejoras en los túneles, con una inversión cercana a $150 millones.