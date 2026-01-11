¡Atención conductores! Por obras, cierran de lunes a viernes el túnel de calle Mendoza

“Una mejora notable”

“Por pedido expreso del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo la planificación del ministro Nazur, comenzamos una intervención necesaria en el túnel de Mendoza. Es un trabajo de mantenimiento que mejorará notablemente la visibilidad y la higiene del lugar. Les pedimos paciencia a los conductores por el corte de 8 a 18, pero es la única forma de realizar una tarea de calidad y con seguridad para el personal. En dos semanas, los tucumanos contarán con un acceso renovado y más seguro”, aseveró el secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia.