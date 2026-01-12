Cómo optimizar tu CV y tu perfil de LinkedIn: llega un workshop clave para jóvenes en Tucumán

En un mercado laboral cada vez más competitivo, tener un buen currículum ya no es suficiente. Saber cómo presentarse, qué destacar y cómo usar las plataformas profesionales puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o recibir una entrevista. Con esa premisa, Global Shapers Tucumán lanza un nuevo Workshop de CV + LinkedIn, pensado especialmente para jóvenes que buscan mejorar su posicionamiento laboral en 2026.
La propuesta será online, el jueves 15 de enero, de 20 a 21 horas, y estará a cargo de profesionales del área de Recursos Humanos. El objetivo es claro: brindar herramientas prácticas para optimizar el CV y aprender a usar LinkedIn de manera estratégica, más allá del uso básico que suele darse a la plataforma.
Este tipo de acciones se enmarcan en una apuesta más amplia de Global Shapers, una comunidad internacional impulsada por el Foro Económico Mundial, presente en más de 500 ciudades que trabaja para que jóvenes entre 18 y 28 años lideren proyectos con impacto social, ambiental y laboral desde sus comunidades.
En Tucumán no solo trabaja en herramientas de empleabilidad, sino también en proyectos como Pharos (orientación vocacional para jóvenes en contextos vulnerables), Plantando Conciencia (educación ambiental y huertas comunitarias) y el ciclo Meet The Leader, que conecta a jóvenes con referentes locales inspiradores.
Qué se trabajará y cómo participar
Durante el bloque dedicado al currículum, se abordará cómo armarlo desde cero o potenciar uno existente, qué miran realmente los reclutadores, cuáles son los errores más frecuentes y cómo funcionan los filtros ATS, sistemas automáticos que muchas empresas utilizan para seleccionar perfiles antes de que lleguen a manos humanas.
El segundo eje estará enfocado en LinkedIn, hoy considerada la principal red de conexiones laborales a nivel global. Se trabajará sobre la optimización del perfil, cómo atraer oportunidades concretas, el uso real de la plataforma y las claves para posicionarse profesionalmente según el rubro y los objetivos de cada participante.
