Secciones
SociedadEducación

Cómo optimizar tu CV y tu perfil de LinkedIn: llega un workshop clave para jóvenes en Tucumán

Un nuevo taller de Global Shapers Tucumán propone herramientas prácticas junto a especialistas en RRHH.

CV ONLINE. En un mercado laboral cada vez más digital, aprender a usar LinkedIn de forma estratégica puede ser clave para acceder a nuevas oportunidades. / LINKEDIN CV ONLINE. En un mercado laboral cada vez más digital, aprender a usar LinkedIn de forma estratégica puede ser clave para acceder a nuevas oportunidades. / LINKEDIN
Hace 4 Hs

En un mercado laboral cada vez más competitivo, tener un buen currículum ya no es suficiente. Saber cómo presentarse, qué destacar y cómo usar las plataformas profesionales puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o recibir una entrevista. Con esa premisa, Global Shapers Tucumán lanza un nuevo Workshop de CV + LinkedIn, pensado especialmente para jóvenes que buscan mejorar su posicionamiento laboral en 2026.

La propuesta será online, el jueves 15 de enero, de 20 a 21 horas, y estará a cargo de profesionales del área de Recursos Humanos. El objetivo es claro: brindar herramientas prácticas para optimizar el CV y aprender a usar LinkedIn de manera estratégica, más allá del uso básico que suele darse a la plataforma.

Este tipo de acciones se enmarcan en una apuesta más amplia de Global Shapers, una comunidad internacional impulsada por el Foro Económico Mundial, presente en más de 500 ciudades que trabaja para que jóvenes entre 18 y 28 años lideren proyectos con impacto social, ambiental y laboral desde sus comunidades.

En Tucumán no solo trabaja en herramientas de empleabilidad, sino también en proyectos como Pharos (orientación vocacional para jóvenes en contextos vulnerables), Plantando Conciencia (educación ambiental y huertas comunitarias) y el ciclo Meet The Leader, que conecta a jóvenes con referentes locales inspiradores.

Qué se trabajará y cómo participar

Durante el bloque dedicado al currículum, se abordará cómo armarlo desde cero o potenciar uno existente, qué miran realmente los reclutadores, cuáles son los errores más frecuentes y cómo funcionan los filtros ATS, sistemas automáticos que muchas empresas utilizan para seleccionar perfiles antes de que lleguen a manos humanas.

El segundo eje estará enfocado en LinkedIn, hoy considerada la principal red de conexiones laborales a nivel global. Se trabajará sobre la optimización del perfil, cómo atraer oportunidades concretas, el uso real de la plataforma y las claves para posicionarse profesionalmente según el rubro y los objetivos de cada participante.

El workshop tiene una inversión de $ 10.000 y los cupos son limitados. Para participar, las personas interesadas deben comunicarse por mensaje directo con @globalshaperstuc, la comunidad local de Global Shapers.

Post Instagram
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia

Ciclo lectivo 2026 definido: qué provincia del NOA inicia las clases a mediados de febrero

Ciclo lectivo 2026 definido: qué provincia del NOA inicia las clases a mediados de febrero

Becas Progresar: cuándo se cobra en enero 2026 y cuántos pagos faltan

Becas Progresar: cuándo se cobra en enero 2026 y cuántos pagos faltan

Becas Progresar ANSES: se confirmaron las fechas de pago de enero de 2026

Becas Progresar ANSES: se confirmaron las fechas de pago de enero de 2026

Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River
2

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

Horror en San Cayetano: arrojaron a una mujer con las manos atadas desde un carro de tracción a sangre
3

Horror en San Cayetano: arrojaron a una mujer con las manos atadas desde un carro de tracción a sangre

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
4

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
5

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

Escándalo en la AFA: Claudio Chiqui Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron
6

Escándalo en la AFA: Claudio "Chiqui" Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

Más Noticias
Horror en San Cayetano: arrojaron a una mujer con las manos atadas desde un carro de tracción a sangre

Horror en San Cayetano: arrojaron a una mujer con las manos atadas desde un carro de tracción a sangre

Vacacionar en Tafí del Valle: qué dicen los turistas sobre precios, comida y alojamientos

Vacacionar en Tafí del Valle: qué dicen los turistas sobre precios, comida y alojamientos

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

Churreros y vendedores de licuados, a los golpes en Mar Azul: violenta pelea por los mejores lugares en la playa

Churreros y vendedores de licuados, a los golpes en Mar Azul: violenta pelea por los mejores lugares en la playa

Esta es la mejor posición para dormir si querés prevenir el Alzheimer y el Parkinson, según expertos

Esta es la mejor posición para dormir si querés prevenir el Alzheimer y el Parkinson, según expertos

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Comentarios