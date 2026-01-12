Secciones
Escándalo en Punta del Este: una argentina amenazó a un automovilista con un bate de béisbol

El violento episodio ocurrió en plena temporada alta en una de las calles más transitadas de la ciudad. La escena quedó registrada en un video viral.

Hace 4 Hs

Una mujer argentina protagonizó una violenta discusión con otro automovilista en medio de un importante embotellamiento en Punta del Este. En plena congestión vehicular, descendió de su camioneta con un bate de béisbol y amenazó con romper el auto de la persona que la había increpado. La escena fue grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio ocurrió el sábado 10 en la calle 27, una de las arterias más transitadas del principal balneario uruguayo, en un contexto de tránsito intenso propio de la primera quincena de enero y que suele agravarse durante los fines de semana, según informó el medio local Cadena del Mar.

De acuerdo con fuentes de la Policía de Maldonado consultadas por La Nación, no se radicó ninguna denuncia contra la mujer, por lo que no se inició una causa judicial en su contra.

Según se puede reconstruir a partir de las imágenes difundidas por el periodista uruguayo Marcelo Umpierrez, la mujer conducía una camioneta Audi SUV gris con patente argentina cuando, tras realizar una maniobra, fue increpada por un automovilista que circulaba detrás. En el video se escucha que le gritan “boluda”.

Acto seguido, la conductora -cuya identidad no trascendió- detuvo el vehículo en medio del embotellamiento, descendió con un bate de béisbol en la mano y avanzó de manera amenazante hacia los autos detenidos. En el registro audiovisual también se oye a una persona describir el nivel de agresividad de la mujer, quien responde: “Mirá cómo tiemblo”.

Pese a la tensión generada y la violencia de la escena, el episodio no dejó personas heridas ni daños materiales.

El análisis de la patente del vehículo permitió conocer que la conductora cuenta con un extenso historial de infracciones de tránsito. Según la base de datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acumula 37 multas, con una deuda total de $6.647.595,75.

Las infracciones incluyen exceso de velocidad, circulación por zonas restringidas según día u horario, estacionamiento indebido y maniobras consideradas peligrosas.

