Escándalo en Punta del Este: una argentina amenazó a un automovilista con un bate de béisbol

Una mujer argentina protagonizó una violenta discusión con otro automovilista en medio de un importante embotellamiento en Punta del Este. En plena congestión vehicular, descendió de su camioneta con un bate de béisbol y amenazó con romper el auto de la persona que la había increpado. La escena fue grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.