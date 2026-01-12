¿Nuevo Boca para 2026? Claudio Úbeda rompió el molde en la primera prueba del año

Un boceto del Boca que imagina Úbeda

Más allá de lo que termine confirmándose en la práctica del martes, ya se perfila una idea base: potenciar el rol de Herrera desde lo físico, recuperar la mejor versión de Zenón y comenzar a construir una identidad distinta para el arranque del año. El equipo que probó el DT estuvo conformado por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.