Secciones
DeportesFútbol

¿Nuevo Boca para 2026? Claudio Úbeda rompió el molde en la primera prueba del año

El primer ensayo dejó un cambio de esquema, ausencias clave y pistas sobre la identidad que busca el DT.

¿Nuevo Boca para 2026? Claudio Úbeda rompió el molde en la primera prueba del año
Hace 4 Hs

Boca Juniors empieza a mostrar señales de cambio en este inicio de 2026. Con el primer amistoso del año a la vuelta de la esquina y el Torneo Apertura cada vez más cerca, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda ensayó variantes tanto en el esquema como en los nombres, en una prueba que no pasó inadvertida en el predio.

Luego del día libre y en los entrenamientos previos al cruce del miércoles ante Millonarios en La Bombonera, el foco está puesto en definir si se ratifica lo trabajado en el primer ensayo futbolístico. Aquel entrenamiento dejó una imagen distinta a la del cierre del 2025 y abrió interrogantes sobre el rumbo táctico del equipo.

La principal novedad fue el cambio de dibujo. Úbeda dejó de lado el 4-4-2 utilizado en el tramo final del Clausura y probó un 4-3-3 bien definido, con un solo centrodelantero, extremos abiertos y un mediocampo más dinámico. En ese contexto aparecieron como titulares Ander Herrera y Kevin Zenón, dos nombres que podrían ganar protagonismo en este nuevo ciclo.

El ensayo, de todos modos, estuvo condicionado por las ausencias. Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no participaron por distintas molestias físicas, lo que abre la puerta a posibles modificaciones de cara al amistoso. Por eso, no se descarta que el DT vuelva al doble nueve o ajuste piezas en los próximos entrenamientos.

Un boceto del Boca que imagina Úbeda

Más allá de lo que termine confirmándose en la práctica del martes, ya se perfila una idea base: potenciar el rol de Herrera desde lo físico, recuperar la mejor versión de Zenón y comenzar a construir una identidad distinta para el arranque del año. El equipo que probó el DT estuvo conformado por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Temas Club Atlético Boca JuniorsLa BomboneraEstadio Alberto J ArmandoLiga Profesional de FútbolDTAnder HerreraTorneo Apertura 2025Torneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River
2

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
3

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Escándalo en la AFA: Claudio Chiqui Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron
6

Escándalo en la AFA: Claudio "Chiqui" Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

Más Noticias
Escándalo en la AFA: Claudio Chiqui Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

Escándalo en la AFA: Claudio "Chiqui" Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

Nahuel Gallardo, hijo del Muñeco, un talismán que llega a La Ciudadela: logró un título cada 14,28 partidos

Nahuel Gallardo, hijo del "Muñeco", un "talismán" que llega a La Ciudadela: logró un título cada 14,28 partidos

La vez que Nahuel Gallardo, refuerzo de San Martín, fue acusado de racismo y pidió disculpas

La vez que Nahuel Gallardo, refuerzo de San Martín, fue acusado de racismo y pidió disculpas

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comentarios