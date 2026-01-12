¿Nuevo Boca para 2026? Claudio Úbeda rompió el molde en la primera prueba del año

Boca Juniors empieza a mostrar señales de cambio en este inicio de 2026. Con el primer amistoso del año a la vuelta de la esquina y el Torneo Apertura cada vez más cerca, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda ensayó variantes tanto en el esquema como en los nombres, en una prueba que no pasó inadvertida en el predio.
Luego del día libre y en los entrenamientos previos al cruce del miércoles ante Millonarios en La Bombonera, el foco está puesto en definir si se ratifica lo trabajado en el primer ensayo futbolístico. Aquel entrenamiento dejó una imagen distinta a la del cierre del 2025 y abrió interrogantes sobre el rumbo táctico del equipo.
La principal novedad fue el cambio de dibujo. Úbeda dejó de lado el 4-4-2 utilizado en el tramo final del Clausura y probó un 4-3-3 bien definido, con un solo centrodelantero, extremos abiertos y un mediocampo más dinámico. En ese contexto aparecieron como titulares Ander Herrera y Kevin Zenón, dos nombres que podrían ganar protagonismo en este nuevo ciclo.
El ensayo, de todos modos, estuvo condicionado por las ausencias. Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no participaron por distintas molestias físicas, lo que abre la puerta a posibles modificaciones de cara al amistoso. Por eso, no se descarta que el DT vuelva al doble nueve o ajuste piezas en los próximos entrenamientos.
Un boceto del Boca que imagina Úbeda
Más allá de lo que termine confirmándose en la práctica del martes, ya se perfila una idea base: potenciar el rol de Herrera desde lo físico, recuperar la mejor versión de Zenón y comenzar a construir una identidad distinta para el arranque del año. El equipo que probó el DT estuvo conformado por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.