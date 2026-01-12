Descubren una tumba monumental que probaría la existencia del "rey más ambicioso" de la antigüedad

La presencia de estas vasijas de bronce es la pista clave: hasta ahora, solo se habían documentado ejemplares similares en el "Montículo de Midas" en Gordión, donde se cree que yace su padre, el rey Gordias. Este nuevo yacimiento, que data de entre el 740 y el 690 a.C., coincide exactamente con el periodo de reinado del monarca del mito. A pesar de la suntuosidad del hallazgo, la tumba del "toque de oro" sigue sin aparecer, dejando abierta la esperanza de que, tarde o temprano, el verdadero Midas salga de las sombras.