Descubren una tumba monumental que probaría la existencia del "rey más ambicioso" de la antigüedad

La época de mayor esplendor de Frigia, uno de los reinos más grandes de la Edad de Hierro, estuvo guiada por un monarca tan ambicioso como legendario. Protagonista de una leyenda que recorrió el mundo, el rey Midas, “el hombre del toque dorado”, fue el gran mandatario de un tiempo próspero pero también la moraleja de múltiples enseñanzas de “cuidado con lo que deseas”. Aunque el mito de sus codiciosos pedidos tenga poco de realidad, los científicos habrían llegado a grandes hallazgos sobre sus vínculos familiares.
Muchas investigaciones advirtieron que el rey Midas fue efectivamente el monarca de los frigios durante el siglo VIII a.C., aunque, separando la ficción de la realidad, existen mínimas pruebas de que este soberano le haya hecho un favor al dios Dioniso y a cambio haya sido beneficiado con el deseo de que todo lo que tocara se convirtiera en oro.
Evidencias históricas en la capital de Frigia
Sin embargo, aún quedaban incógnitas sobre el lugar en el que él y su familia habían sido enterrados. Un informe de la BBC había advertido que, a partir de textos antiguos, los investigadores hallaron que “un rey frigio llamado Midas se menciona en varias fuentes antiguas, incluidos los anales del gobernante asirio Sargón II", explicó la profesora Lynn Roller de la Universidad Davis de California, quien ha estudiado la capital de Frigia, Gordión, desde 1979.
Un espectacular monumento de 17 metros de altura dedicado a Midas, “el líder del ejército gobernante”, era ya otra prueba fehaciente de que el monarca fue una figura real, lo suficientemente importante como para que el poderoso señor local Ates le dedicara su templo. "Dado que Midas era un rey poderoso, es muy probable que esté enterrado en algún lugar de Gordión", señaló Brian Rose, profesor de Arqueología de la Universidad de Pensilvania, quien ha dirigido excavaciones en dicho sitio desde 2007.
Nuevos hallazgos en la periferia del reino
Rose manifestó finalmente que "encontrar su tumba sería un descubrimiento de enorme importancia”. Y aunque su yacimiento aún sea una incógnita para la ciencia, el hito podría estar más cerca con la localización de uno de sus familiares. La posible tumba real construida para un miembro de la familia del legendario rey y procedente del antiguo reino de Frigia (1200-675 a. C.), se encuentra a más de 160 kilómetros al oeste de la antigua capital, Gordión.
Su lejanía sugiere que la sociedad frigia no se concentraba políticamente en la metrópoli, según un nuevo estudio. Más bien, parece que el poder político se distribuía por todo el antiguo territorio en Anatolia central. Un estudio publicado en el American Journal of Archaeology ha arrojado luz sobre la estructura del dominio. El hallazgo de una tumba de élite en el túmulo de Karaağaç sugiere que el poder de Midas no estaba tan centralizado como se creía.
El rastro de las "sítulas" y el legado de Gordias
El arqueólogo Hüseyin Erpehlivan, de la Universidad Bilecik de Turquía, explicó que la arquitectura monumental de este sitio y los objetos encontrados —como jarras de cerámica y vasijas de bronce llamadas sítulas— son idénticos a los de la familia real. "Esto indica una figura integrada en las estructuras de poder frigias, posiblemente un gobernador o un pariente directo que recibió regalos del propio soberano", señaló el experto.
La presencia de estas vasijas de bronce es la pista clave: hasta ahora, solo se habían documentado ejemplares similares en el "Montículo de Midas" en Gordión, donde se cree que yace su padre, el rey Gordias. Este nuevo yacimiento, que data de entre el 740 y el 690 a.C., coincide exactamente con el periodo de reinado del monarca del mito. A pesar de la suntuosidad del hallazgo, la tumba del "toque de oro" sigue sin aparecer, dejando abierta la esperanza de que, tarde o temprano, el verdadero Midas salga de las sombras.