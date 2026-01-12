Nahuel Gallardo, hijo del "Muñeco", un "talismán" que llega a La Ciudadela: logró un título cada 14,28 partidos

En el fútbol hay jugadores que construyen su carrera con minutos, goles y estadísticas. Y hay otros que, sin ser protagonistas permanentes, terminan apareciendo siempre en las fotos de los festejos. Nahuel Gallardo pertenece a ese segundo grupo. El lateral izquierdo que acaba de llegar a San Martín trae en la mochila un dato que no pasa inadvertido: en sus 100 partidos en Primera División ganó siete títulos. Una cifra que lo convirtió, con los años, en una especie de "talismán" dentro del fútbol argentino.