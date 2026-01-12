Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Nahuel Gallardo, hijo del "Muñeco", un "talismán" que llega a La Ciudadela: logró un título cada 14,28 partidos

El lateral izquierdo lleva 100 partidos en Primera, y ya dio siete vueltas olímpicas. ¿Podrá extender su palmarés con San Martín?

HÉROE DE MADRID. Gallardo fue parte del plantel que logró la Copa Libertadores, en la histórica final contra Boca. HÉROE DE MADRID. Gallardo fue parte del plantel que logró la Copa Libertadores, en la histórica final contra Boca.
Hace 41 Min

En el fútbol hay jugadores que construyen su carrera con minutos, goles y estadísticas. Y hay otros que, sin ser protagonistas permanentes, terminan apareciendo siempre en las fotos de los festejos. Nahuel Gallardo pertenece a ese segundo grupo. El lateral izquierdo que acaba de llegar a San Martín trae en la mochila un dato que no pasa inadvertido: en sus 100 partidos en Primera División ganó siete títulos. Una cifra que lo convirtió, con los años, en una especie de "talismán" dentro del fútbol argentino.

Hijo de Marcelo Gallardo, pero con una trayectoria que fue tomando forma propia, Nahuel construyó un recorrido marcado por planteles campeones más que por continuidad. En River integró los equipos que levantaron la Copa Argentina 2017, la Supercopa Argentina 2018, la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2019. Luego repitió la historia en Defensa y Justicia, en donde fue parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2020/21 y la Recopa Sudamericana 2021.

No siempre fue titular. De hecho, muchas veces le tocó mirar desde el banco. Pero la estadística quedó: siete títulos en 100 partidos oficiales, una media que lo volvió viral y lo instaló como una curiosidad del fútbol argentino. Donde estuvo Gallardo, hubo vuelta olímpica.

Después de aquella etapa dorada, su carrera entró en una fase más terrenal. Pasó por Colón, Once Caldas de Colombia, Sarmiento, Independiente Rivadavia y, más recientemente, Delfín de Ecuador, donde jugó 30 partidos. Ya no era el joven que celebraba copas internacionales, sino un lateral buscando estabilidad, continuidad y un nuevo punto de partida.

En La Ciudadela esperan que el "talismán" aporte, además de juego, energía

Ese nuevo comienzo aparece ahora en San Martín. En La Ciudadela, Gallardo llega para reforzar un sector que necesita orden, salida y experiencia. Tiene 26 años, recorrido internacional y una mochila pesada de títulos que, aunque no se explican sólo por él, tampoco pueden ignorarse.

En un club que viene golpeado y que necesita reconstruir confianza, la figura del “talismán” funciona casi como un guiño simbólico. San Martín no contrata a un jugador por su suerte, claro. Pero en un fútbol en donde las rachas, la energía y el clima importan, Gallardo suma algo más que pases y proyecciones por la banda izquierda: suma una historia ligada a ganar.

Ahora, el desafío es distinto. Ya no es River ni Defensa y Justicia. Es un San Martín que busca volver a ponerse de pie. Y ahí, lejos de las copas continentales y los festejos multitudinarios, Nahuel Gallardo intentará demostrar que su fama de "talismán" puede transformarse en algo más valioso: rendimiento, continuidad y, sobre todo, respuestas dentro de la cancha.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánMendozaSanta FeClub Atlético ColónColombiaClub Atlético Sarmiento de JunínMarcelo Gallardo
