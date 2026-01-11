El hijo del “Muñeco” llega a La Ciudadela: Nahuel Gallardo será refuerzo de San Martín

Gallardo es lateral izquierdo, tiene 27 años y llega desde Delfín de la Serie A de Ecuador. Su apellido lo puso bajo los reflectores desde temprano: es hijo de Marcelo Gallardo, y en River incluso fue dirigido por su padre durante parte de su etapa en Primera. Con el paso de los años fue construyendo un recorrido propio, con préstamos y cambios de club para ganar continuidad, hasta sostener presencia en distintos equipos del fútbol argentino y sumar experiencia en el exterior.