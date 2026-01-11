El hijo del “Muñeco” llega a La Ciudadela: Nahuel Gallardo será refuerzo de San Martín

El mercado de pases sigue al rojo vivo en La Ciudadela y la dirigencia acelera para completar casilleros clave antes de que la pretemporada entre en su tramo más exigente. En ese contexto, San Martín acordó la llegada de Nahuel Gallardo como nuevo refuerzo, una incorporación que se suma a las ya confirmadas de Víctor Salazar, Lucas Diarte, Jorge Juárez, Elías López, Santiago Briñone, Ezequiel Parnisari, Laureano Rodríguez, Luciano “Pupi” Ferreyra, Nicolás “Fosa” Ferreyra y Facundo Pons, en un armado que no afloja y que busca darle variantes a Andrés Yllana en puestos sensibles.
Gallardo es lateral izquierdo, tiene 27 años y llega desde Delfín de la Serie A de Ecuador. Su apellido lo puso bajo los reflectores desde temprano: es hijo de Marcelo Gallardo, y en River incluso fue dirigido por su padre durante parte de su etapa en Primera. Con el paso de los años fue construyendo un recorrido propio, con préstamos y cambios de club para ganar continuidad, hasta sostener presencia en distintos equipos del fútbol argentino y sumar experiencia en el exterior.
En lo estrictamente reciente, su última temporada en Ecuador lo muestra activo y con rodaje sostenido. En 2025 disputó 30 partidos en liga, 29 como titular, y aportó un gol y tres asistencias, además de una carga alta de minutos, señal de que fue una pieza utilizada de manera constante. Ese ritmo es el que San Martín pretende capitalizar: un jugador con recorrido por la banda, lectura defensiva y proyección, capaz de sostener ida y vuelta y ofrecer una alternativa natural por el costado izquierdo.
Para Yllana, su llegada representa una variante concreta en un sector que el club necesitaba reforzar -sólo tiene a Diarte en ese puesto-, sobre todo pensando en un torneo largo donde la competencia interna y las soluciones por puesto suelen marcar diferencias. Gallardo aterriza con presente competitivo y con una trayectoria que combina formación en un grande, adaptación a distintos contextos y la experiencia reciente en el plano internacional, un combo que la dirección deportiva venía buscando para equilibrar el plantel.
Un refuerzo más y el mercado no se detiene
Con el acuerdo cerrado y a la espera de la oficialización, San Martín suma otra pieza a una lista que ya venía tomando forma con nombres de experiencia y actualidad. La idea, puertas adentro, es seguir moviéndose con la misma intensidad y no bajar el ritmo: el mercado todavía tiene capítulos por escribir, pero el plantel empieza a mostrar, cada vez con más claridad, el perfil que pretende el nuevo ciclo.