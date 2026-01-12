Churreros y vendedores de licuados, a los golpes en Mar Azul: violenta pelea por los mejores lugares en la playa
El conflicto por los sectores de mayor circulación de turistas desató gritos, empujones y golpes durante el último fin de semana. El episodio fue grabado por un turista, se viralizó en redes sociales y motivó una dura respuesta del municipio.
La tranquilidad del último fin de semana en la playa de Mar Azul se vio alterada por una violenta pelea entre vendedores ambulantes, principalmente churreros y vendedores de licuados, que se disputaban los mejores lugares para vender sus productos. El enfrentamiento quedó registrado en un video filmado por un turista y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre visitantes y vecinos.
Según relataron testigos presenciales, la discusión comenzó por la competencia por los sectores de mayor concurrencia, donde el paso de turistas es constante. “Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”, explicó una persona que presenció el inicio del conflicto. En pocos minutos, los gritos derivaron en empujones y golpes.
Las imágenes difundidas muestran a varios hombres corriéndose, empujándose y golpeándose sobre la arena, mientras familias enteras, incluidos menores de edad, observaban la escena con sorpresa. Muchos turistas optaron por retirarse del lugar para evitar quedar en medio de la pelea.
Testigos también señalaron que este tipo de disputas por los puntos estratégicos de venta suele repetirse entre vendedores ambulantes, especialmente en el marco de una temporada marcada por ventas irregulares.
Tras la viralización del video, la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell se expresó con dureza a través de sus redes sociales: “En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados”. En el mismo comunicado, informaron que apenas se tomó conocimiento de la gresca en Mar Azul, el equipo de seguridad inició tareas de investigación para identificar a los involucrados.
“Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras”, remarcaron desde el municipio. Y concluyeron con una advertencia tajante: “No vamos a permitir que un grupo de infiltrados intervenga la venta en la playa, generando disturbios. Esos no podrán pisar más la playa”.
El episodio en Mar Azul recuerda a un hecho ocurrido hace exactamente un año en Villa Gesell, cuando en plena jornada y ante numerosos turistas se produjo una pelea entre vendedores ambulantes en un balneario de la ciudad, también registrada en video y difundida en redes sociales.
En aquel caso, fuentes de la Municipalidad de Villa Gesell informaron a Infobae que participaron tres vendedores, aparentemente por una disputa territorial. En las imágenes se observaba cómo los comerciantes se arrojaban sus canastas. En un primer momento, se indicó que se trataba de vendedores de churros, aunque luego se aclaró que eran vendedores de chipá.
El municipio confirmó posteriormente que los responsables fueron identificados y que, como sanción, no podrán volver a vender productos en la playa. El video, publicado por el usuario de TikTok @tommaselian, mostraba el intercambio de golpes mientras los turistas retiraban sus pertenencias para no resultar heridos.
Según trascendió, aquella pelea se originó por diferencias previas entre tres vendedores -dos hombres y una mujer-, quienes ya habían tenido un altercado con otro comerciante, lo que terminó desencadenando la agresión.
En los comentarios de ese video, usuarios de TikTok dejaron fuertes críticas. “La mafia de las ventas en la playa, si querés vender por tu cuenta te vas a encontrar con la mafia que no te lo permite”, escribió una usuaria. Otra agregó: “Con esto van a lograr que no haya más venta en las playas, pelean por el territorio como si fuesen animales”.