Tenía 37 años e iba a ser papá: quién era el peluquero argentino asesinado en Tulum

Había viajado en noviembre pasado con la ilusión de trabajar y construir un futuro mejor. En México se enteró de que su novia estaba embarazada.

Hace 2 Hs

La violencia volvió a golpear a la comunidad argentina en el exterior. Jonatan Minucci, un peluquero argentino de 37 años que iba a ser papá, fue asesinado de varios disparos en un bar de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. El crimen ocurrió en una zona donde, además, se registraron otros dos ataques armados durante la misma jornada.

Minucci había viajado a México en noviembre pasado con el objetivo de trabajar por algunos meses y construir un futuro mejor. Estando allí, recibió una noticia que lo llenó de ilusión: su novia estaba embarazada. Ese proyecto de vida quedó truncado de manera violenta y repentina.

Según se informó, además del ataque en el que fue asesinado el argentino, hubo otros dos hechos armados en la zona. En uno de ellos, otro hombre murió durante una fiesta electrónica. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no informaron si hubo más personas heridas como consecuencia de estos episodios.

Quienes lo conocían lo recuerdan como una persona solidaria y muy querida. “A Jona lo conocía mucha gente, lo quería mucha gente. Ayudaba mucho, iba a cualquier lugar y saludaba a todo el mundo. Estaba endeudado, pero igual ayudaba a los amigos y familiares”, contó una amiga en diálogo con Clarín.

El impacto de la noticia se reflejó rápidamente en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de despedida. “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor. Dejó huellas de amor que nunca se borrarán”, escribió una allegada.

En medio del dolor, la familia de Jonatan Minucci se encuentra en contacto con la Cancillería argentina, pero además inició una colecta solidaria para poder repatriar sus restos y despedirlo en Santa Fe, su provincia de origen. Mientras tanto, el pedido de justicia y esclarecimiento del crimen se suma a la conmoción por una vida que se apagó cuando estaba a punto de comenzar una nueva etapa.

