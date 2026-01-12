Tenía 37 años e iba a ser papá: quién era el peluquero argentino asesinado en Tulum

En medio del dolor, la familia de Jonatan Minucci se encuentra en contacto con la Cancillería argentina, pero además inició una colecta solidaria para poder repatriar sus restos y despedirlo en Santa Fe, su provincia de origen. Mientras tanto, el pedido de justicia y esclarecimiento del crimen se suma a la conmoción por una vida que se apagó cuando estaba a punto de comenzar una nueva etapa.