Atlético Tucumán avanza por un central zurdo para reforzar la última línea

Atlético Tucumán avanza a paso firme para concretar la llegada de Gastón Suso como nuevo refuerzo. Un vocero de la comisión directiva confirmó que el defensor central de 34 años ya logró su desvinculación de Gimnasia, por lo que negocia su incorporación al "Decano" en condición de jugador libre. En el club reina el optimismo y confían en cerrar la contratación en el transcurso de las próximas horas.