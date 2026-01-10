Secciones
Atlético Tucumán avanza por un central zurdo para reforzar la última línea

Un vocero de la dirigencia confirmó que gestionan la incorporación de un futbolista para la zaga. El objetivo es que se integre al grupo lo antes posible para aprovechar la convivencia en la pretemporada.

EXPERIENCIA Y LIDERAZGO. Gastón Suso tiene 34 años, mide 1,90 metros y fue capitán en Platense y Gimnasia. EXPERIENCIA Y LIDERAZGO. Gastón Suso tiene 34 años, mide 1,90 metros y fue capitán en Platense y Gimnasia.
Atlético Tucumán avanza a paso firme para concretar la llegada de Gastón Suso como nuevo refuerzo. Un vocero de la comisión directiva confirmó que el defensor central de 34 años ya logró su desvinculación de Gimnasia, por lo que negocia su incorporación al "Decano" en condición de jugador libre. En el club reina el optimismo y confían en cerrar la contratación en el transcurso de las próximas horas.

De concretarse el acuerdo, el zaguero no pasará por Tucumán, sino que viajará directamente a Montevideo para sumarse a la delegación que estará instalada en Uruguay. La intención de la dirigencia y del cuerpo técnico es que el futbolista se integre al grupo de inmediato para aprovechar la convivencia durante la estadía en tierras charrúas.

Sin embargo, su presencia en la cancha deberá esperar. El plan del cuerpo técnico es que Suso no participe de los encuentros amistosos ante Cerro Largo y Progreso, sino que realice un trabajo de acondicionamiento físico diferenciado. El objetivo es acelerar su puesta a punto para nivelarlo con el resto de sus compañeros de cara al inicio de la competencia oficial.

De todas formas, la cautela se mantiene hasta la firma. Si bien el optimismo es grande, la dirigencia continúa negociando para cerrar al central zurdo, cubriendo así uno de los pedidos prioritarios del DT para terminar de armar la última línea.

