Vaticano: el papa León XIV podría visitar Argentina

Durante la audiencia, Bokalic invitó a León XIV a viajar al país, sugiriendo que su recorrido debería iniciar en la provincia santiagueña, territorio destacado en la historia eclesiástica nacional por el nacimiento de la primera santa laica del país, María Antonia de Paz y Figueroa, conocida también como Mama Antula. El Papa respondió con agrado la invitación y aseguró que está evaluando esa posibilidad, según el comunicado de la Arquidiócesis de Santiago del Estero.