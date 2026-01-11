Vaticano: el papa León XIV podría visitar Argentina

El papa León XIV pronunció hace dos meses su deseo de volver a América Latina, una región con la que tiene una relación estrecha desde antes de asumir el pontificado. Esta semana su interés se hizo notar nuevamente en una reunión que mantuvo con el arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic, en el Vaticano.
Si bien, el Pontífice no confirmó una fecha, manifestó que viajar a Argentina está contemplado en su itinerario internacional.
Durante la audiencia, Bokalic invitó a León XIV a viajar al país, sugiriendo que su recorrido debería iniciar en la provincia santiagueña, territorio destacado en la historia eclesiástica nacional por el nacimiento de la primera santa laica del país, María Antonia de Paz y Figueroa, conocida también como Mama Antula. El Papa respondió con agrado la invitación y aseguró que está evaluando esa posibilidad, según el comunicado de la Arquidiócesis de Santiago del Estero.
El encuentro culminó con un presente del arzobispo al Papa, quien le obsequió un poncho con los colores de la bandera argentina.