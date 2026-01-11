Alerta amarilla por vientos este domingo 11 de enero: qué provincia está afectada

Por otro lado, el calor no da tregua en la Patagonia, especialmente en Chubut, donde este domingo rige una alerta naranja por altas temperaturas y máximas superiores a los 35 grados en varias localidades. Esta provincia atraviesa una situación ambiental crítica por los incendios forestales en la región cordillerana. El pronóstico de viento no ayuda: el sistema que se acerca intensificará las ráfagas del oeste, con velocidades que pueden superar los 60 km/h en amplios sectores, incluida la zona afectada por el fuego.