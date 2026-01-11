Secciones
Alerta amarilla por vientos este domingo 11 de enero: qué provincia está afectada

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Hace 3 Hs

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos para este domingo 11 de enero en una provincia del extremo sur del país. El organismo nacional señaló que esta categoría advierte sobre fenómenos meteorológicos capaces de provocar daños y generar riesgos de interrupciones momentáneas en la vida cotidiana.

La advertencia oficial se aplica a la costa este de Tierra del Fuego. En ese sector se pronostican vientos fuertes provenientes del oeste, con posterior rotación al sur, que alcanzarán velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, con chance de superar ese valor en algunos puntos.

Por otro lado, el calor no da tregua en la Patagonia, especialmente en Chubut, donde este domingo rige una alerta naranja por altas temperaturas y máximas superiores a los 35 grados en varias localidades. Esta provincia atraviesa una situación ambiental crítica por los incendios forestales en la región cordillerana. El pronóstico de viento no ayuda: el sistema que se acerca intensificará las ráfagas del oeste, con velocidades que pueden superar los 60 km/h en amplios sectores, incluida la zona afectada por el fuego.

¿Cómo estará el clima durante la semana?

Un frente frío de avance muy lento, casi sin desplazamiento, comenzará a afectar al centro del país durante el lunes. Este sistema generará tormentas aisladas y localizadas en Cuyo, el sur cordobés, La Pampa y el centro y sur bonaerense, con posibilidad de eventos intensos en sectores puntuales, aunque con registros de lluvia que, en general, no superarían los 50 milímetros. En las provincias cordilleranas, la inestabilidad se reactivará desde horas de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en rangos normales para la temporada, con máximas previstas entre 30° y 37° desde el norte de la Patagonia hasta el norte argentino. El martes mantendrá un escenario similar, con mínimas variaciones: tormentas aisladas vinculadas al frente en la región pampeana, inestabilidad en la cordillera y viento predominante en la Patagonia.

