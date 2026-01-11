Escalan las protestas en Irán y ya hay más de 50 muertos

Las protestas actuales comenzaron el 28 de diciembre, tras el cierre del Gran Bazar de Teherán por parte de comerciantes afectados por la inflación y el colapso del rial iraní. La moneda perdió valor de manera acelerada y hoy un dólar equivale a más de 1,4 millones de riales. La situación se agravó cuando el Banco Central puso fin a un programa que permitía a determinados importadores acceder a dólares subsidiados, lo que provocó subas abruptas de precios, desabastecimiento y el cierre de numerosos comercios.