Atlético Tucumán partió rumbo a Uruguay: agenda, rivales y la palabra de los jugadores

El volante valoró especialmente el factor humano de la gira: "Sin lugar a dudas, más allá de ir a buscar el funcionamiento colectivo e individual, este viaje tiene ese toque especial que es lo grupal. Hoy somos varios los chicos nuevos, así que tenemos que conectarnos y conocernos con los compañeros". Entre risas, detalló los imprescindibles de su equipaje: "El mate no puede faltar, seguro. Las cartas también, creo que vamos a estar ahí con el truco y el póker. Llevamos parlante para un poco de música y también algunos elementos de recuperación física, que para nosotros, los más grandes, no se pueden pasar por alto".