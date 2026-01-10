Atlético Tucumán partió rumbo a Uruguay: agenda, rivales y la palabra de los jugadores
El plantel pasará la noche en Buenos Aires y mañana viajará a Montevideo para disputar la Serie Río de la Plata. Antes de embarcar, Gabriel Compagnucci, Luis Ingolotti y Lautaro Godoy hablaron sobre la importancia del grupo y sus expectativas para la gira.
Atlético Tucumán ya puso en marcha el operativo “Serie Río de la Plata”. La etapa de preparación física en la provincia llegó a su fin y hoy por la tarde, pasadas las 17, el plantel se reunió en el Aeropuerto Benjamín Matienzo para emprender el viaje rumbo a la etapa más exigente del verano. La delegación voló primero hacia Buenos Aires, donde pasó la noche para recargar energías, y tiene previsto trasladarse mañana vía fluvial hacia Montevideo.
En tierras charrúas, el “Decano” buscará rodaje futbolístico y terminar de amalgamar el funcionamiento colectivo con dos compromisos confirmados: debutará frente a Cerro Largo el lunes 12 de enero, desde las 21, en el Estadio Charrúa; y volverá a presentarse el jueves 15 de enero a las 18.15 ante Progreso, en el Parque Saroldi.
La palabra de los refuerzos: unión y seriedad
Los primeros en llegar a la terminal aérea fueron dos de las caras nuevas: Luis Ingolotti y Gabriel Compagnucci. "La verdad que estoy contento de haber llegado a un club tan importante. Los chicos nos trataron muy bien desde el primer día, así que estoy con ganas de llegar a Uruguay, acomodarnos y poder jugar el primer amistoso para ver que el equipo funcione bien", expresó el ex Belgrano.
El volante valoró especialmente el factor humano de la gira: "Sin lugar a dudas, más allá de ir a buscar el funcionamiento colectivo e individual, este viaje tiene ese toque especial que es lo grupal. Hoy somos varios los chicos nuevos, así que tenemos que conectarnos y conocernos con los compañeros". Entre risas, detalló los imprescindibles de su equipaje: "El mate no puede faltar, seguro. Las cartas también, creo que vamos a estar ahí con el truco y el póker. Llevamos parlante para un poco de música y también algunos elementos de recuperación física, que para nosotros, los más grandes, no se pueden pasar por alto".
Por su parte, Ingolotti, quien competirá por el arco, puso el foco en lo deportivo: "Estoy contento por la posibilidad, pero hay que tomarlo con la seriedad que se merece porque son las últimas pruebas para el inicio del campeonato. Creo que ya tenemos que empezar a mostrar lo que queremos para sacar buenos resultados desde la primera fecha". Y agregó sobre su lucha personal: "Uno siempre trata de dar lo mejor para que, si toca la oportunidad, hacerlo de la mejor manera. Es una gran responsabilidad, pero hay que disfrutarla".
La proyección de los juveniles
Más tarde, se sumó al grupo la "sangre joven" del plantel: Facundo Pimienta, Ramiro Paunero, Ezequiel Godoy y Lautaro Godoy encabezaban uno de los grupos. Fue justamente Lautaro quien tomó la voz cantante, mostrando la madurez de quien ya conoce estos trotes: "Por suerte ya me tocó vivir la experiencia, creo que este sería mi tercer viaje con el plantel", recordó.
Para el mediocampista, la gira es fundamental para el clima interno: "Sirve para todo. Ayuda mucho a unir al grupo y conocerse con los nuevos. En los momentos libres la pasamos bien y tratamos de disfrutarlo, al mismo tiempo que trabajamos".
En cuanto a lo futbolístico, Godoy reveló un detalle clave sobre lo que le pide Hugo Colace: "Me ve más que nada como interno, como lo venía haciendo últimamente. Por ahí antes jugaba un poco más de doble cinco, pero creo que ahora voy a ir más de interno. La verdad es que prefiero esa posición, me siento más cómodo".
Con las valijas cargadas de expectativas, el plantel ya mira hacia el otro lado del Río de la Plata, donde buscará afianzar el equipo para el debut en el Torneo Apertura, pactado para el viernes 23 de enero.