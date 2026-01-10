Incendios en Chubut: por el avance del fuego, ordenan la autoevacuación preventiva de El Pedregoso

El municipio de El Hoyo, una de las localidades más castigadas por los incendios forestales que afectan a la región andino-patagónica de Chubut, dispuso la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, además de otros sectores poblados como el callejón de Núñez y zonas de Aldea San Francisco, ante el avance de las llamas que se iniciaron el 5 de enero y ya arrasaron con miles de hectáreas.