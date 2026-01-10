Incendios en Chubut: por el avance del fuego, ordenan la autoevacuación preventiva de El Pedregoso

El municipio de El Hoyo, una de las localidades más castigadas por los incendios forestales que afectan a la región andino-patagónica de Chubut, dispuso la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, además de otros sectores poblados como el callejón de Núñez y zonas de Aldea San Francisco, ante el avance de las llamas que se iniciaron el 5 de enero y ya arrasaron con miles de hectáreas.
El operativo de emergencia es coordinado por Protección Civil, que dispuso micros en puntos estratégicos para trasladar a los vecinos hacia la Escuela N.º 223, con salida a la Ruta Nacional 40. Las autoridades indicaron a la población evacuar únicamente con pertenencias esenciales y acatar las instrucciones del personal que trabaja en la zona.
La medida se enmarca en un escenario crítico que ya provocó la evacuación de más de 3.000 personas en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de resguardar la integridad de los habitantes frente a un fuego que avanza sin control en varios frentes.
El Pedregoso se encuentra en el departamento Cushamen, a pocos kilómetros al sur de El Hoyo, en una zona atravesada por el arroyo homónimo. Históricamente considerado un paraje rural de población dispersa y baja densidad demográfica, en los últimos años se vio reiteradamente afectado por incendios forestales de gran magnitud.
Según precisaron fuentes oficiales, las llamas irradiaron desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y se expandieron con rapidez favorecidas por la sequedad de los matorrales y del bosque andino-patagónico. El avance del fuego ya provocó la destrucción de al menos diez viviendas en Epuyén, confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas.
Mientras continúan los trabajos para intentar contener el incendio, miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares. De acuerdo con la información oficial más reciente, el desastre ya consumió entre 3.500 y más de 5.000 hectáreas, en su mayoría de bosque nativo, y mantiene en máxima alerta a toda la región cordillerana de Chubut.